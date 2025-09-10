Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.23
П2
1.46
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.37
П2
1.50
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.60
X
3.42
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.55
П2
7.10
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.56
П2
1.32
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации ЧМ

Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации чемпионата мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации чемпионата мира по футболу.

Форвард саудовского «Аль-Насра» отметился голом с пенальти в выездном матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Венгрии.

Этот мяч стал для португальца 39-м в 49 матчах отбора к чемпионатам мира. Он повторил рекорд нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса, на счету которого 39 голов в 47 встречах.

Венгрия
2:3
Первый тайм: 1:1
Португалия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Puskas Arena
Главные тренеры
Марко Росси
Роберто Мартинес
Голы
Венгрия
Барнабаш Варга
(Жолт Надь)
21′
Барнабаш Варга
(Лоик Него)
84′
Португалия
Бернарду Силва
(Жоау Канселу)
36′
Криштиану Роналду
58′
Жоау Канселу
(Бруну Фернандеш)
86′
Составы команд
Венгрия
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
19
Барнабаш Варга
57′
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
10
Доминик Собослаи
11
Милош Керкез
90′
15
Мартон Дардаи
14
Бендегуз Болла
90′
13
Жомбор Грубер
18
Жолт Надь
60′
23
Бенце Этвеш
17
Каллум Стайлс
81′
8
Милан Виталиш
21
Алекс Тот
60′
16
Даниэль Лукач
Португалия
1
Диогу Кошта
19
Нуну Мендеш
10
Бернарду Силва
77′
20
Жоау Канселу
3
Рубен Диаш
21
Рубен Невеш
15
Жоау Невеш
79′
6
Жоау Пальинья
90+5′
18
Педру Нету
79′
11
Жоау Феликс
8
Бруну Фернандеш
66′
16
Франсишку Тринкан
7
Криштиану Роналду
87′
4
Антониу Силва
23
Витор Феррейра Витинья
87′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Венгрия
Португалия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
2
7
Угловые
1
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти