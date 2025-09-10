Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации ЧМ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по голам в матчах квалификации чемпионата мира по футболу.
Форвард саудовского «Аль-Насра» отметился голом с пенальти в выездном матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Венгрии.
Этот мяч стал для португальца 39-м в 49 матчах отбора к чемпионатам мира. Он повторил рекорд нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса, на счету которого 39 голов в 47 встречах.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Puskas Arena
Главные тренеры
Марко Росси
Роберто Мартинес
Голы
Венгрия
Барнабаш Варга
(Жолт Надь)
21′
Барнабаш Варга
(Лоик Него)
84′
Португалия
Бернарду Силва
(Жоау Канселу)
36′
Криштиану Роналду
58′
Жоау Канселу
(Бруну Фернандеш)
86′
Составы команд
Венгрия
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
19
Барнабаш Варга
57′
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
10
Доминик Собослаи
11
Милош Керкез
90′
15
Мартон Дардаи
14
Бендегуз Болла
90′
13
Жомбор Грубер
18
Жолт Надь
60′
23
Бенце Этвеш
17
Каллум Стайлс
81′
8
Милан Виталиш
21
Алекс Тот
60′
16
Даниэль Лукач
Португалия
1
Диогу Кошта
19
Нуну Мендеш
10
Бернарду Силва
77′
20
Жоау Канселу
3
Рубен Диаш
21
Рубен Невеш
15
Жоау Невеш
79′
6
Жоау Пальинья
90+5′
18
Педру Нету
79′
11
Жоау Феликс
8
Бруну Фернандеш
66′
16
Франсишку Тринкан
7
Криштиану Роналду
87′
4
Антониу Силва
23
Витор Феррейра Витинья
87′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Венгрия
Португалия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
2
7
Угловые
1
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти