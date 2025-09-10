Колумбия разбила мечту Венесуэлы о чемпионате мира, Боливия в стыках после победы над Бразилией, Аргентина проиграла без Месси

Наблюдавшим за избиением своей сборной венесуэльцам, которых немного воодушевил Рондон, но быстро опустил на землю забивший во втором матче подряд форвард «Краснодара» Кордоба, оставалось молиться на Бразилию, но та все же впервые проиграла под началом Анчелотти. Мечты Венесуэлы о первом в истории выходе на мировое первенство безжалостно разбиты. Зато Боливия продолжает поход за своим четвертым — и первым с 1994 года — выходом в финальную стадию ЧМ. Впереди межконтинентальные стыки. До них дело дойдет в марте, а осенью в Россию из Южной Америки приедут не только кризисные чилийцы и перуанцы, но и переживающая один из лучших периодов в своей истории Боливия.