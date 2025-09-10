Колумбия разбила мечту Венесуэлы о чемпионате мира, Боливия в стыках после победы над Бразилией, Аргентина проиграла без Месси

Другой Суарес и первое поражение Анчелотти
10 сент 02:30 Боливия — Бразилия 1:0
10 сент 02:30 Венесуэла — Колумбия 3:6
Последней интригой оставалась судьба седьмого места, которое дает право сыграть в межконтинентальных стыках. Соответственно, все внимание было приковано к Матурину, который считается счастливым городом для сборной Венесуэлы, и боливийскому Эль-Альто — самому высокогорному мегаполису на планете. Там Карло Анчелотти включил в стартовый состав зенитовца Луиса Энрике, о котором после прошлого тура главный тренер сборной Бразилии говорил, как о выдающемся таланте. При этом Дуглас Сантос в этот раз остался в запасе, уступив левую бровку одноклубнику Головина по «Монако» Кайо Энрике.
Соперник Боливии достался более серьезный, однако Венесуэла не рассчитывала на помощь бразильцев. Поэтому Фернандо Батиста выбрал не самую типичную сверхатакующую схему с двумя центральными нападающими. И ставка сыграла быстро, когда после паса отыгравшего в РПЛ шесть сезонов Рондона в дальний верхний угол выстрелил полузащитник «Интер Майами» Сеговия. А на колумбийский гол Мины с углового в исполнении лучшего ассистента квалификации Хамеса Родригеса ответил другой нападающий хозяев — отличившийся на добивании Хосеф Мартинес.
Вроде бы все находилось под контролем Венесуэлы, однако к перерыву промежуточный праздник был в Боливии. Виновники торжества — сравнявший счет колумбиец Суарес и самый яркий боливийский игрок в этом отборочном цикле Мигелито, который в добавленное к первому тайму время реализовал назначенный после подсказки ВАР пенальти. На счету выступающего во втором бразильском дивизионе форварда уже семь мячей, и ранее до этой отметки в рамках одного отборочного цикла добирались только трое боливийцев.
С началом вторых таймов проблемы венесуэльцев только нарастали, а надежды на то, что Колумбия будет слишком бурно праздновать выход на ЧМ, не оправдались Нестор Лоренсо провел успешную ротацию, выпустив на поле голодных игроков. Прежде всего это касается тезки и однофамильца знаменитого уругвайца Луиса Суареса. Форвард лиссабонского «Спортинга» прежде не забивал за сборную, а тут разразился покером! Таких случаев в южноамериканском отборе было только пять, и последним стал покер уругвайского Суареса в 2011 году. А Суарес колумбийский один из мячей забил с передачи Хамеса, который с 15 баллами делит с чилийцем Алексисом Санчесом второе место среди лучших ассистентов южноамериканских отборочных турниров и оставил за спиной Месси. Выше — только Неймар (19).
Наблюдавшим за избиением своей сборной венесуэльцам, которых немного воодушевил Рондон, но быстро опустил на землю забивший во втором матче подряд форвард «Краснодара» Кордоба, оставалось молиться на Бразилию, но та все же впервые проиграла под началом Анчелотти. Мечты Венесуэлы о первом в истории выходе на мировое первенство безжалостно разбиты. Зато Боливия продолжает поход за своим четвертым — и первым с 1994 года — выходом в финальную стадию ЧМ. Впереди межконтинентальные стыки. До них дело дойдет в марте, а осенью в Россию из Южной Америки приедут не только кризисные чилийцы и перуанцы, но и переживающая один из лучших периодов в своей истории Боливия.
Прощание легенды и победный пас Касереса
10 сент 02:00 Эквадор — Аргентина 1:0
Аргентина заранее забронировала за собой первое место, поэтому Лионель Скалони отпустил Месси в расположение клуба. Только публика в Гуаякиле по этому поводу вряд ли сильно расстроилась, потому что у Эквадора был свой прощавшийся с домашними трибунами герой. Причем для лучшего снайпера в истории сборной Эннера Валенсии это был еще и 100-й матч за национальную команду, с которой он окончательно простится после мирового первенства.
Эквадорцы играли острее, и завершили длившийся почти час первый тайм в свою пользу. Так много добавленных арбитром минут — следствие нескольких остановок и скрупулезного изучения повторов. Аргентинцы уже на 31-й минуте остались без удаленного Отаменди. Из-за этого пришлось жертвовать Симеоне и восстанавливать баланс в обороне. А потом гнев гостей вызвало решение арбитра назначить пенальти за то, что Тальяфико в верховом единоборстве заехал локтем в лицо Пресьядо. К восторгу трибун на тринадцатой компенсированной минуте с точки неотразимо пробил Валенсия. 11-метровый и удаление в отборочной игре — такого с аргентинцами не случалось с унизительного визита в Боливию в 2009-м, когда возглавляемая Диего Марадоной сборная проиграла Боливии 1:6.
Правда, вскоре после перерыва составы уравнялись из-за второй — достаточно спорной — желтой карточки Кайседо. Однако в формате «10 на 10» отыграться Аргентине не удалось. Не хватило Месси, который забил победный мяч в первом круге. Хотя, правильнее похвалить оборону Эквадора, который добился уникального достижения. Еще ни одна команда в отборочных турнирах не пропускала в серии из пятнадцати матчей всего два мяча.
10 сент 02:30 Чили — Уругвай 0:0
10 сент 02:30 Перу — Парагвай 0:1
В двух матчах без интриг отметим возвращение после трехматчевой дисквалификации уругвайца Нуньеса и успешный выход на замену динамовца Касереса. Всего через десять минут после появления на поле он выступил ассистентом Галарсы, который принес Парагваю гостевую победу над Перу.
Автор: Андрей Кузичев