Италия и Германия без права на ошибку, важные матчи Грузии и Армении, момент истины для Бельгии

Медицинские проблемы в принципе бич национальных команд, а так как их интересы не совпадают с клубными, конфликты неизбежны. «Барселона» воюет со сборной и федерацией из-за Ямаля. «ПСЖ» — из-за травмировавшегося Барколя. Лечатся Дембеле, Дуэ и Маркус Тюрам, и Дидье Дешаму даже пришлось экстренно вызывать шесть лет не игравшего за «Трехцветных» Товена. А Мбаппе, скорее всего, не выйдет против Азербайджана, так как продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в концовке матча за «Реал». Вот он — шанс для ливерпульца Экитике и получившего в 28 лет первый вызов в сборную Матета из «Кристал Пэлас».