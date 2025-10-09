Италия и Германия без права на ошибку, важные матчи Грузии и Армении, момент истины для Бельгии

Интриги и политика
Произнесу крамольную мысль, но есть ощущение, что Лига наций нас немного избаловала. Элитный дивизион А — это один-два матча топ-уровня в каждый игровой день. На таком фоне отбор на мировое первенство выглядит заметно скромнее, и при текущей формуле с группами из четырех-пяти команд практически везде есть очевидный фаворит и все остальные. Хотя имеется пара исключений, что не может не радовать любителей интриги.
Особняком, конечно, Италия, которая успела уволить Лучано Спаллетти и сейчас подобно барону Мюнхгаузену вытягивает себя за волосы из турнирного болота. То, что устроила «Скуадра адзурра» в сентябрьской встрече с Израилем, — чистый валидол. Тем интереснее после сумасшедших 5:4 ответная игра с тем же соперником, потому что команда Дженнаро Гаттузо не имеет права на ошибку и обязана подойти к намеченному на заключительный ноябрьский тур матчу с Норвегией с максимально возможными показателями.
Главный тренер итальянцев, кстати, высказался на тему возможного отказа от встречи с Израилем, который из-за конфликта в Газе некоторые требуют отстранить, а общественные организации призывают фанатов к бойкоту матча в Удине. «Мы знаем, что там будет очень мало людей, и я понимаю ваше беспокойство. Но мы также знаем, что должны играть, иначе нам засчитают поражение 0:3. Конечно, грустно видеть, что происходит, как гибнут невинные люди и дети. Это душераздирающе», — признался Гаттузо.
Но для начала израильтяне должны сыграть в Норвегии, а скандинавы поддерживают жесткую линию по отношению к политике еврейского государства. Еще в мае прошлого года Норвегия совместно с Испанией и Ирландией официально признала Палестину с целью усиления давления на Израиль. Тогда, кстати, говорили, что футбольная федерация может бойкотировать матчи с израильтянами, но ничего подобного не произошло, и мартовская игра прошла по расписанию (4:2). Что касается предстоящей встречи, то Норвегия обещала передать всю выручку от продажи билетов одной из гуманитарных организаций, которая работает в секторе Газа.
Без Ямаля, Дембеле и, возможно, Мбаппе
Еще один оказавшийся в непростой ситуации фаворит — Германия. На данный момент немцы в таблице лишь третьи и не проходят даже в стыковые матчи. Команду Юлиана Нагельсманна с итальянцами роднит то, что она сразу отпустила в отрыв считавшуюся актером второго плана Словакию. И точно так же Германии желательно не допускать осечек в ближайших турах. Тогда на финише будет возможность все исправить в домашней встрече с прямым конкурентом.
Вместе с тем словаки — в отличие от Норвегии — не выглядят столь же мощно. Они намучились с Люксембургом, и в октябре зоной риска для команды Франческо Кальцоны станет гостевая встреча с Северной Ирландией. Впрочем, немцам, которые тоже едут в Белфаст, желательно разобраться со своими проблемами. Во-первых, никак не удается собрать идеальную версию обороны. Вернулся не игравший в сентябре Шлоттербек, но теперь нет Рюдигера. Во-вторых, здорово адаптировавшийся в АПЛ Вольтемаде выбыл из строя из-за гриппа.
Медицинские проблемы в принципе бич национальных команд, а так как их интересы не совпадают с клубными, конфликты неизбежны. «Барселона» воюет со сборной и федерацией из-за Ямаля. «ПСЖ» — из-за травмировавшегося Барколя. Лечатся Дембеле, Дуэ и Маркус Тюрам, и Дидье Дешаму даже пришлось экстренно вызывать шесть лет не игравшего за «Трехцветных» Товена. А Мбаппе, скорее всего, не выйдет против Азербайджана, так как продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в концовке матча за «Реал». Вот он — шанс для ливерпульца Экитике и получившего в 28 лет первый вызов в сборную Матета из «Кристал Пэлас».
Хвича под вопросом
Впрочем, даже кадровые сложности не должны стать помехой для Франции и Испании. При определенных раскладах эти сборные, а также Португалия, Англия и Хорватия уже после октябрьских туров могут досрочно оформить путевки на ЧМ. Ключевая игра для «Шашечных» — в гостях у Чехии, которую в первом круге они буквально уничтожили (5:1). А результат потенциально взрывоопасного противостояния непримиримых соперников Сербии и Албании может оказаться в пользу англичан.
Исключительно важные матчи проведут Грузия и Армения, у которых на данный момент в активе по одной победе. Дальнейшие же перспективы зависят от гостевых встреч с конкурентами за попадание в стыки. У армян впереди судьбоносные выезды в Венгрию и Ирландию. Для грузин многое решится в Турции, и не факт, что команде сможет помочь Кварацхелия. С испанцами же травмированный Хвича точно не сыграет, но, может быть, Вилли Саньолю поможет опыт легко адаптировавшегося в «Вильярреале» Микаутадзе?
На что еще обратить внимание? Отметим встречу Шотландии и Греции, в которой хозяева попытаются взять у эллинов реванш за мартовское фиаско в финале переходных матчей Лиги наций (0:3). Нынешнему неудачнику будет сложно конкурировать с Данией. В свою очередь, в группе В в сложнейшей ситуации Швеция. Разве что набор формы Исаком и Дьекерешем поможет скандинавам против стартовавшей с двух побед Швейцарии.
У имеющей игру в запасе и не терявшей очков Австрии Ральфа Рангника есть шанс сравняться по очкам с лидирующей в группе Н Боснией. И, конечно, следим за Бельгией, играющей без своего лучшего снайпера Лукаку. Не наступит ли она на грабли в игре с Македонией, которая летом оставила «Красных дьяволов» без победы на последних минутах (1:1)? А потом у Бельгии битва с другим конкурентом — похорошевшим под началом Крейга Беллами Уэльсом. В октябре для Де Брейне и Ко решится если не все, то многое.
Андрей Кузичев