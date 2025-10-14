Ричмонд
Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора на ЧМ

Мбаппе покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана, в которой получил повреждение лодыжки.

Источник: Reuters

ТАСС, 13 октября. Футболисты сборной Франции со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Рейкьявике.

У французов голы забили Кристофер Нкунку (63-я минута) и Жан-Филипп Матета (68). В составе исландцев отличились Виктор Паульссон (39) и Кристиан Хлинссон (70).

Встречу пропустил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана (3:0), в которой получил повреждение лодыжки. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.

По итогам четырех туров сборная Франции лидирует в группе с 10 очками. Следом идут команды Украины (7), Исландии (4) и Азербайджана (1).б.

В других матчах игрового дня сборная Германии на выезде победила команду Северной Ирландии (1:0), словаки дома переиграли люксембуржцев (2:0), сборная Косова на чужом поле оказалась сильнее шведов (1:0), бельгийцы в гостях одолели футболистов из Уэльса (4:2), азербайджанцы на выезде проиграли украинцам (1:2), словенцы при своих болельщиках сыграли вничью со швейцарцами (0:0), казахстанцы в гостях разошлись миром с командой Северной Македонии (1:1), лишившись шансов на выход на чемпионат мира.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Исландия
2:2
Первый тайм: 1:0
Франция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
13.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Laugardalsvollur, 9151 зритель
Главные тренеры
Арнар Гуннлаугссон
Дидье Дешам
Голы
Исландия
Виктор Пальссон
39′
Кристиан Хлинссон
(Альберт Гудмундссон)
70′
Франция
Кристофер Нкунку
(Люка Динь)
63′
Жан-Филипп Матета
(Магнес Аклиуш)
68′
Составы команд
Исландия
1
Элиас-Рабн Оулафссон
4
Виктор Пальссон
23
Микаэль Эллертссон
7
Хакон Харальдссон
3
Даниэль Лео Гретарссон
5
Сверрир Ингасон
2
Логи Томассон
60′
62′
11
Йоун Дагюр Торстейнссон
8
Исак Бергманн Йоханнессон
85′
16
Стефан Тейтур Тоурдарсон
21
Даниэль Гудьонсен
46′
20
Кристиан Хлинссон
10
Альберт Гудмундссон
85′
18
Микаэль Андерсон
9
Саевар Магнуссон
45′
15
Брюньольфур Андерсен Видлюмссон
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
8
Ману Коне
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
20
Флориан Товен
64′
12
Магнес Аклиуш
6
Эдуардо Камавинга
56′
75′
19
Кефрен Тюрам
13
Жан-Филипп Матета
89′
9
Юго Экитике
18
Кристофер Нкунку
74′
7
Кингсли Коман
Статистика
Исландия
Франция
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
4
20
Удары в створ
2
9
Угловые
0
9
Фолы
16
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Орель Гринфельд
(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти