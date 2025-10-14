Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора на ЧМ

ТАСС, 13 октября. Футболисты сборной Франции со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Рейкьявике.
У французов голы забили Кристофер Нкунку (63-я минута) и Жан-Филипп Матета (68). В составе исландцев отличились Виктор Паульссон (39) и Кристиан Хлинссон (70).
Встречу пропустил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий покинул расположение сборной после домашней игры с командой Азербайджана (3:0), в которой получил повреждение лодыжки. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории французской национальной команды.
По итогам четырех туров сборная Франции лидирует в группе с 10 очками. Следом идут команды Украины (7), Исландии (4) и Азербайджана (1).б.
В других матчах игрового дня сборная Германии на выезде победила команду Северной Ирландии (1:0), словаки дома переиграли люксембуржцев (2:0), сборная Косова на чужом поле оказалась сильнее шведов (1:0), бельгийцы в гостях одолели футболистов из Уэльса (4:2), азербайджанцы на выезде проиграли украинцам (1:2), словенцы при своих болельщиках сыграли вничью со швейцарцами (0:0), казахстанцы в гостях разошлись миром с командой Северной Македонии (1:1), лишившись шансов на выход на чемпионат мира.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Арнар Гуннлаугссон
Дидье Дешам
Виктор Пальссон
39′
Кристиан Хлинссон
(Альберт Гудмундссон)
70′
Кристофер Нкунку
(Люка Динь)
63′
Жан-Филипп Матета
(Магнес Аклиуш)
68′
1
Элиас-Рабн Оулафссон
4
Виктор Пальссон
23
Микаэль Эллертссон
7
Хакон Харальдссон
3
Даниэль Лео Гретарссон
5
Сверрир Ингасон
2
Логи Томассон
60′
62′
11
Йоун Дагюр Торстейнссон
8
Исак Бергманн Йоханнессон
85′
16
Стефан Тейтур Тоурдарсон
21
Даниэль Гудьонсен
46′
20
Кристиан Хлинссон
10
Альберт Гудмундссон
85′
18
Микаэль Андерсон
9
Саевар Магнуссон
45′
15
Брюньольфур Андерсен Видлюмссон
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
8
Ману Коне
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
20
Флориан Товен
64′
12
Магнес Аклиуш
6
Эдуардо Камавинга
56′
75′
19
Кефрен Тюрам
13
Жан-Филипп Матета
89′
9
Юго Экитике
18
Кристофер Нкунку
74′
7
Кингсли Коман
Главный судья
Орель Гринфельд
(Израиль)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти