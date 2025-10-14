Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора на ЧМ

В других матчах игрового дня сборная Германии на выезде победила команду Северной Ирландии (1:0), словаки дома переиграли люксембуржцев (2:0), сборная Косова на чужом поле оказалась сильнее шведов (1:0), бельгийцы в гостях одолели футболистов из Уэльса (4:2), азербайджанцы на выезде проиграли украинцам (1:2), словенцы при своих болельщиках сыграли вничью со швейцарцами (0:0), казахстанцы в гостях разошлись миром с командой Северной Македонии (1:1), лишившись шансов на выход на чемпионат мира.