Франция и Нидерланды в шаге от ЧМ-2026, момент истины для Армении и Сербии, для Германии все решится в последнем туре

Группа F. Понятно, что Португалия — безусловный фаворит, так было и перед четвертым туром. Однако вместо праздника по случаю досрочного выхода на ЧМ мы наблюдали обескураженное лицо Криштиану Роналду, который со скамейки наблюдал за спасительным голом Венгрии (2:2). Теперь же фавориту ехать в Дублин — в гости к сражающейся за второе место Ирландии. Для «Парней в зеленом» эта встреча — такой же момент истины, как и для Армении игра с венграми. Так что в данном квартете расклады прояснятся только перед заключительным туром.