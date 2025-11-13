Франция и Нидерланды в шаге от ЧМ-2026, момент истины для Армении и Сербии, для Германии все решится в последнем туре

Для начала стоит напомнить регламент отборочного турнира, в котором разыгрываются шестнадцать путевок на ЧМ-2026. Напрямую квалификацию проходят двенадцать победителей групп. Те, кто финиширует вторым, попадают в плей-офф, где к ним добавятся четыре сборные с лучшим рейтингом по итогам выступлений в Лиге наций. Далее шестнадцать команд образуют четыре квартета, где по олимпийской системе разыграют четыре последних пропуска на мировое первенство. Впрочем, все это будет уже весной, а пока изучим все расклады перед ноябрьскими турами.
Группа А. У Германии и Словакии поровну очков. Немцы обязаны побеждать в Люксембурге, заодно улучшая разность мячей, которая является ключевым пунктом при равных показателях. Если команда Юлиана Нагельсманна справится с задачей, а словаки возьмут реванш у Северной Ирландии, в очном споре лидеров Германии для победы в группе может хватить ничьей.
Группа В. Даже набравшая всего одно очко Швеция пытается верить в чудо (и в рейтинг ЛН), назначив на пост главного тренера Грэма Поттера. Для скандинавов все решится в гостях у Швейцарии: они либо отсрочат победу команды Мурата Якина в группе, либо не выберутся со дна. Расклад на финише зависит от исхода противостояния Словении и Косово, в котором хозяевам нужна только победа. Косовары же в случае успеха забронируют вторую строчку: это более надежный вариант, потому что пока неизвестен уровень мотивации Швейцарии в заключительном туре.
Группа С. Все идет к тому, что первое место в заключительном туре в очном споре разыграют Шотландия и Дания. Вопрос в том, каким будет расклад перед встречей лидеров. Скандинавы дома вряд ли потеряют очки с Белоруссией, а вот шотландцам придется непросто в Греции. Эллины хоть и лишены турнирной мотивации, перед своими болельщиками могут постараться хлопнуть дверью.
Группа D. Франция закроет вопрос с выходом на ЧМ в случае победы над Украиной. Как запасной вариант — во время поездки в Азербайджан. Кто точно будет болеть за «Трехцветных» в пятом туре — так это все население Исландии, которая надеется на финише превзойти украинцев в очном споре за второе место. Главное — выиграть в Баку и постараться улучшить разность мячей. Если два претендента на второе место подойдут к последнему дню с одинаковым числом очков, Исландию устроит ничья.
Группа Е. Испания официально вряд ли забронирует первое место даже в случае победы в Грузии, которая, в свою очередь, при неудаче лишится математических шансов на второе место. Очевидно же, что Турция дома не споткнется на безнадежной Болгарии — команде Винченцо Монтеллы для гарантированного второго места хватит ничьей. Но даже если «Янычары» прыгнут выше головы и на финише обыграют испанцев на их поле, у чемпионов Европы заметный перевес в разности мячей — «+15» против турецких «+3».
Группа F. Понятно, что Португалия — безусловный фаворит, так было и перед четвертым туром. Однако вместо праздника по случаю досрочного выхода на ЧМ мы наблюдали обескураженное лицо Криштиану Роналду, который со скамейки наблюдал за спасительным голом Венгрии (2:2). Теперь же фавориту ехать в Дублин — в гости к сражающейся за второе место Ирландии. Для «Парней в зеленом» эта встреча — такой же момент истины, как и для Армении игра с венграми. Так что в данном квартете расклады прояснятся только перед заключительным туром.
Группа G. Нидерланды заранее снимут все вопросы победой в Польше, но с их прекрасным соотношением мячей (22:3) подойдет и ничья. Свое «Оранжевые» все равно возьмут в домашней игре с Литвой. Да и поляки вряд ли будут возражать против мирного исхода. Такой результат не оставляет шансов идущей третьей Финляндии. Но даже в случае поражения у Польши, в отличие от конкурента, есть в запасе поездка на Мальту, где при худших раскладах по итогам пятого тура «Белым орлам» достаточно не проиграть.
Группа Н. Австрия может досрочно стать первой, если выиграет на Кипре, а Босния не сумеет превзойти Румынию. Для команды Мирчи Луческу предстоящая игра — шанс выиграть спор за второе место, ведь боснийцам потом ехать в Австрию, а румыны гарантированно поправят разность мячей против Сан-Марино. Другой вариант — битва возглавляемой Ральфом Рангником Австрии и Боснии за первое место в последний день турнира.
Группа I. Тот случай, когда можно порассуждать о несовершенстве регламента, согласно которому в отборочном турнире ЧМ при равенстве очков ключевым фактором является разность мячей. Норвегия и Италия в пятом туре должны брать свое в играх с Эстонией и Молдавией, но у «Скуадры адзурры» фактически нет шансов обойти скандинавов в очном споре. На данный момент Холанн и его партнеры добились разности «+26», тогда как у итальянцев она «+10». И трудно поверить, что на финише команде Дженнаро Гаттузо поможет случайно оказавшийся на трибуне старик Хоттабыч.
С одной стороны — все по букве закона (регламента). С другой, ситуация получается парадоксальной, потому что в отборе на Евро и в ЛН все решают результаты личных встреч. Но отборочный турнир ЧМ-2026 проводится по регламенту ФИФА, а у нее иной подход.
Будь иначе, мы бы получили на финише игру с топ-вывеской, а так Италия с почти стопроцентной вероятностью отправится в так не любимые ей стыки.
Группа J. Все запутано. Но только на первый взгляд. Трудно поверить, что Бельгия потеряет первое место, имея в календаре игры в Казахстане и с Лихтенштейном. Уэльс же обязан догонять Македонию и улучшать разность мячей перед очной встречей с балканцами в Кардиффе.
Группа К. Англия уже на ЧМ, но может выступить вершителем судеб претендентов на второе место. Сейчас его занимает Албания, которая должна брать свое в Андорре. А будет ли иметь для нее значение встреча с Англией, зависит от того, как с британцами сыграет Сербия. Для братьев-славян встреча на «Уэмбли» будет судьбоносной.
Группа L. Математически Фареры могут стать вторыми. В реальности же, даже допустив победу островитян в Хорватии, наивно рассчитывать на потери Чехии в игре с Гибралтаром. Скорее всего, будем поздравлять «Шашечных» с выходом на ЧМ после пятого тура, где им достаточно просто не проиграть.
Андрей Кузичев