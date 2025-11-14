Криштиану Роналду удалили в матче отбора на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 14 ноября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Ирландии.
Роналду локтем ударил защитника ирландской сборной Дару О’Ши, за что был удален с поля на 61-й минуте. Сборная Ирландии ведет со счетом 2:0.
Команда Португалии лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 10 очков. Далее располагаются команды Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре сборная Португалии примет команду Армении, ирландцы на выезде сыграют с венграми. Встречи пройдут 16 ноября.
В группе K сборная Англии, которая ранее гарантировала себе попадание на чемпионат мира, обыграла команду Сербии (2:0). Албанцы победили сборную Андорры (1:0) и гарантировали себе участие в стыковых матчах.
Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
Хеймир Халльгримссон
Роберто Мартинес
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
17′
Трой Пэрротт
(Дара О`Ши)
45′
1
Кивин Келлехер
2
Шеймус Коулман
4
Дара О`Ши
6
Джош Каллен
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
3
Лайам Скейлс
86′
86′
12
Джимми Данн
11
Финн Эйзас
38′
79′
21
Фести Эбоселе
8
Джек Тэйлор
45+2′
68′
17
Конор Ковентри
20
Чидози Огбене
86′
19
Майкл Джонстон
7
Трой Пэрротт
68′
10
Адам Ида
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
7
Криштиану Роналду
59′
3
Рубен Диаш
45+2′
20
Жоау Канселу
19′
46′
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
78′
9
Гонсалу Рамуш
10
Бернарду Силва
63′
16
Франсишку Тринкан
11
Жоау Феликс
63′
17
Рафаэл Леау
14
Гонсалу Инасиу
46′
13
Ренату Вейга
