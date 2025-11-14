Криштиану Роналду удалили в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.