Криштиану Роналду удалили в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Он получил красную карточку в игре против команды Ирландии.

Источник: Reuters

ТАСС, 14 ноября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Ирландии.

Роналду локтем ударил защитника ирландской сборной Дару О’Ши, за что был удален с поля на 61-й минуте. Сборная Ирландии ведет со счетом 2:0.

Команда Португалии лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 10 очков. Далее располагаются команды Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре сборная Португалии примет команду Армении, ирландцы на выезде сыграют с венграми. Встречи пройдут 16 ноября.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 13.11.2025, 22:45
Англия
2
Сербия
0

В группе K сборная Англии, которая ранее гарантировала себе попадание на чемпионат мира, обыграла команду Сербии (2:0). Албанцы победили сборную Андорры (1:0) и гарантировали себе участие в стыковых матчах.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Ирландия
2:0
Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
13.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Aviva Stadium
Главные тренеры
Хеймир Халльгримссон
Роберто Мартинес
Голы
Ирландия
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
17′
Трой Пэрротт
(Дара О`Ши)
45′
Составы команд
Ирландия
1
Кивин Келлехер
2
Шеймус Коулман
4
Дара О`Ши
6
Джош Каллен
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
3
Лайам Скейлс
86′
86′
12
Джимми Данн
11
Финн Эйзас
38′
79′
21
Фести Эбоселе
8
Джек Тэйлор
45+2′
68′
17
Конор Ковентри
20
Чидози Огбене
86′
19
Майкл Джонстон
7
Трой Пэрротт
68′
10
Адам Ида
Португалия
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
7
Криштиану Роналду
59′
3
Рубен Диаш
45+2′
20
Жоау Канселу
19′
46′
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
78′
9
Гонсалу Рамуш
10
Бернарду Силва
63′
16
Франсишку Тринкан
11
Жоау Феликс
63′
17
Рафаэл Леау
14
Гонсалу Инасиу
46′
13
Ренату Вейга
Статистика
Ирландия
Португалия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
13
29
Удары в створ
3
5
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
5
9
Фолы
5
6
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти