Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Теперь 40-летний форвард рискует пропустить старт турнира — если его команда туда вообще попадет.
Какая глупость
Для португальцев выезд в Ирландию сразу не задался — хозяева забили два мяча в первом тайме. Дубль оформил Трой Пэрротт — нападающий АЗ отличился на 17-й и 45-й минутах.
На 59-й минуте проблемы португальцев усугубились — Роналду зачем-то ударил локтем в спину защитника ирландцев Дару О`Ши. Сначала арбитр Гленн Нюберг показал Криштиану желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил звездного форварда.
Интересно, что за несколько минут до удаления португалец троллил болельщиков хозяев, изображая плач — те позднее ответили ему тем же.
Уходя с поля, Криштиану был явно разочарован.
Для Роналду это далеко не первый случай — ранее он удалялся 12 раз на клубном уровне, в том числе восемь — напрямую. Но вот за сборную это дебютная красная карточка за 226 матчей. Удивительное событие.
Все красные карточки Роналду в карьере.
|Команда
|Красные карточки
|Манчестер Юнайтед
|4
|Реал
|6
|Ювентус
|1
|Аль-Наср
|1
|Португалия
|1
ЧМ под угрозой?
Роналду удалился максимально невовремя — за тур до конца отборочного турнира. В случае длительной дисквалификации португалец рискует пропустить не только решающую встречу против Армении 16 ноября, но и старт чемпионата мира 2026.
Кстати, история хорошо знакома российским болельщикам — похожий случай произошел в 2007 году с Андреем Аршавиным. Правда, с нападающим сборной России было хуже — он удалился в последнем матче отбора на чемпионат Европы против Андорры (1:0) и потому пропустил сразу две встречи финальной стадии. С Испанией (1:4) и Грецией (1:0) команда Гуса Хиддинка играла без своего капитана.
С Роналду история может повториться. Но для этого команде Роберто Мартинеса надо попасть на ЧМ. После поражения от Ирландии сделать это будет чуть сложнее — расклады в группе накануне последнего тура пограничные.
Группа F перед последним туром.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|2. Венгрия
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|3. Ирландия
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|4. Армения
|5
|1
|0
|4
|2-10
|3
В целом, ситуация вроде бы благоприятная для Португалии — ей предстоит играть с Арменией дома, пока конкуренты будут разбираться между собой. Но математически у Роналду и товарищей есть шанс не получить прямую путевку. Не лучшая картина для Криштиану — тем более он никак не сможет помочь своей сборной.