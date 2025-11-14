Ричмонд
Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Еще и проиграли.

Источник: Reuters
Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа F, 13.11.2025, 22:45
Ирландия
2
Португалия
0

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Теперь 40-летний форвард рискует пропустить старт турнира — если его команда туда вообще попадет.

Какая глупость

Для португальцев выезд в Ирландию сразу не задался — хозяева забили два мяча в первом тайме. Дубль оформил Трой Пэрротт — нападающий АЗ отличился на 17-й и 45-й минутах.

На 59-й минуте проблемы португальцев усугубились — Роналду зачем-то ударил локтем в спину защитника ирландцев Дару О`Ши. Сначала арбитр Гленн Нюберг показал Криштиану желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил звездного форварда.

Интересно, что за несколько минут до удаления португалец троллил болельщиков хозяев, изображая плач — те позднее ответили ему тем же.

Уходя с поля, Криштиану был явно разочарован.

Для Роналду это далеко не первый случай — ранее он удалялся 12 раз на клубном уровне, в том числе восемь — напрямую. Но вот за сборную это дебютная красная карточка за 226 матчей. Удивительное событие.

Все красные карточки Роналду в карьере.

КомандаКрасные карточки
Манчестер Юнайтед4
Реал6
Ювентус1
Аль-Наср1
Португалия1

ЧМ под угрозой?

Роналду удалился максимально невовремя — за тур до конца отборочного турнира. В случае длительной дисквалификации португалец рискует пропустить не только решающую встречу против Армении 16 ноября, но и старт чемпионата мира 2026.

Кстати, история хорошо знакома российским болельщикам — похожий случай произошел в 2007 году с Андреем Аршавиным. Правда, с нападающим сборной России было хуже — он удалился в последнем матче отбора на чемпионат Европы против Андорры (1:0) и потому пропустил сразу две встречи финальной стадии. С Испанией (1:4) и Грецией (1:0) команда Гуса Хиддинка играла без своего капитана.

С Роналду история может повториться. Но для этого команде Роберто Мартинеса надо попасть на ЧМ. После поражения от Ирландии сделать это будет чуть сложнее — расклады в группе накануне последнего тура пограничные.

Группа F перед последним туром.


ИВНПМО
1. Португалия531111-610
2. Венгрия52219-78
3. Ирландия52126-57
4. Армения51042-103

В целом, ситуация вроде бы благоприятная для Португалии — ей предстоит играть с Арменией дома, пока конкуренты будут разбираться между собой. Но математически у Роналду и товарищей есть шанс не получить прямую путевку. Не лучшая картина для Криштиану — тем более он никак не сможет помочь своей сборной.