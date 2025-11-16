Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
23.00
X
9.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.67
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.19
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.68
П2
3.16
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу

Португальцы обыграли команду Армении со счетом 9:1.

Источник: Reuters

ТАСС, 16 ноября. Сборная Португалии со счетом 9:1 разгромила команду Армении в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Португалии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ренато Вейга (7-я минута), Гонсалу Рамуш (28), Жоау Невеш (30, 41, 81), Бруну Фернандеш (45+3, с пенальти, 52, 72, с пенальти) и Франсишку Консейсау (90+2). У проигравших отличился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (18). Португальский нападающий Криштиану Роналду из-за дисквалификации пропустил встречу.

Сборная Португалии набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. Команда Армении с 3 очками расположилась в таблице квартета на 4-й строчке и не отобралась на чемпионат мира. В стыковые матчи из группы F вышла команда Ирландии, занявшая 2-е место. В заключительном туре ирландцы со счетом 3:2 обыграли команду Венгрии и опередили соперника в таблице, набрав 10 очков. Венгры завершили групповой этап на 3-й позиции с 8 очками.

Сборная Португалии стала 31-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Франции и Хорватии.

Команда Португалии является бронзовым призером чемпионата мира 1966 года.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Португалия
9:1
Первый тайм: 5:1
Армения
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
do Dragao
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Эгише Меликян
Голы
Португалия
Ренату Вейга
7′
Гонсалу Рамуш
28′
Жоау Невеш
30′
Жоау Невеш
41′
Бруну Фернандеш
45+3′
Бруну Фернандеш
(Гонсалу Рамуш)
52′
Бруну Фернандеш
72′
Жоау Невеш
(Ренату Вейга)
81′
Франсишку Консейсау
(Жоау Феликс)
90+2′
Армения
Эдуард Сперцян
(Грант-Леон Ранос)
18′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
73′
18
Матеус Нунес
23
Витор Феррейра Витинья
67′
11
Жоау Феликс
10
Бернарду Силва
56′
7
Карлуш Боржеш
17
Рафаэл Леау
56′
19
Франсишку Консейсау
3
Рубен Диаш
73′
21
Рубен Невеш
Армения
16
Генри Авагян
21
Наир Тикнизян
8
Эдуард Сперцян
20
Карен Мурадян
13
Камо Оганесян
5
Степа Мкртчан
3
Эрик Пилоян
56′
4
Георгий Арутюнян
18
Нарек Агасарян
46′
7
Эдгар Севикян
17
Грант-Леон Ранос
65′
15
Араик Элоян
9
Артур Серобян
46′
10
Жирайр Шагоян
2
Сергей Мурадян
70′
82′
23
Артем Бандикян
Статистика
Португалия
Армения
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
34
4
Удары в створ
15
2
Угловые
7
1
Фолы
7
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше