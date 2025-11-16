Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу

Сборная Португалии набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. Команда Армении с 3 очками расположилась в таблице квартета на 4-й строчке и не отобралась на чемпионат мира. В стыковые матчи из группы F вышла команда Ирландии, занявшая 2-е место. В заключительном туре ирландцы со счетом 3:2 обыграли команду Венгрии и опередили соперника в таблице, набрав 10 очков. Венгры завершили групповой этап на 3-й позиции с 8 очками.