Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Албанией

Сборная Англии на выезде победила Албанию в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

Источник: Reuters
Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 16.11.2025, 20:00
Албания
0
Англия
2

Оба гола в этой игре забил Харри Кейн, который отличился на 74-й и 82-й минутах.

Сборная Англии ранее уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. Команда набрала 24 очка за восемь матчей и заняла первое место в группе К. Албания, ставшая второй с 14 баллами, сыграет в стыковых матчах.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 16.11.2025, 20:00
Сербия
2
Латвия
1

В параллельном матче дня Сербия дома обыграла Латвию со счетом 2:1. У хозяев голами отметились Александр Катай и Александар Станкович, а у гостей — Владислав Гутковски.

Обе команды не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.