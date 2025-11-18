В РФС не планируют проводить турнир для сборных, не вышедших на ЧМ-2026

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.