Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
48.00
X
5.60
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.80
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
2.18
П2
2.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.30
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.50
П2
60.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.95
П2
13.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
4
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

В РФС не планируют проводить турнир для сборных, не вышедших на ЧМ-2026

Ранее появилась информация, что подобное соревнование может пройти параллельно с мировым первенством.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Информация о намерении Российского футбольного союза (РФС) организовать турнир с участием сборной России и команд, которые не отобрались на чемпионат мира 2026 года, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в РФС.

Ранее портал 365scores сообщил, что РФС работает над организацией турнира, в котором примут участие команды, которые не смогли квалифицироваться на чемпионат мира-2026. Отмечается, что соревнование планируется провести параллельно с мировым первенством.

«Информация о проведении турнира с участием сборной России и команд, не отобравшихся на чемпионат мира 2026 года, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.