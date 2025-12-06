Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026

«Мне церемония не нравится, мы могли бы обойтись и без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение. Я прекрасно понимаю, что сегодня в футболе главное не то, что находится глубоко внутри», — цитирует Тухеля Goal.