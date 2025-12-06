Ричмонд
Тухель раскритиковали церемонию жеребьевки ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии считает, что можно было обойтись без многочисленных элементов шоу.

Источник: РБК Спорт

Главному тренеру сборной Англии по футболу Томасу Тухелю не понравилась церемония жеребьевки группового турнира чемпионата мира 2026 года.

«Мне церемония не нравится, мы могли бы обойтись и без всего этого. Мне это не нужно. Но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение. Я прекрасно понимаю, что сегодня в футболе главное не то, что находится глубоко внутри», — цитирует Тухеля Goal.

Церемония длилась больше двух часов. Было несколько музыкальных номеров, кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира от ФИФА.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен ранее назвал прошедшую церемонию жеребьевки «шоу уродов».

Сборная Англии сыграет на турнире в группе L c Хорватией, Ганой и Панамой.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).