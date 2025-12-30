Ричмонд
Хабиб вынудил Роналдо отдать ему бесплатные билеты на матч ЧМ-2026: «Уже бьет меня»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как стал обладателем двух VIP-билетов на матч чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала

29 и 30 декабря в Дубае проходит Всемирный спортивный саммит. Событие посетили многие звезды из мира спорта, в том числе и Хабиб. Бывший боец ММА сидел в первом ряду зала комплекса Madinat Jumeirah, когда на сцене президент ФИФА Джанни Инфантино предложил составлявшему ему компанию легендарному бразильскому нападающему Роналдо выбрал счастливчика, которому достанутся два билета на матч ЧМ-2026.

Такой чести удостоился Нурмагомедов, активно призывавший Роналдо отдать голос за него и даже в шутку угрожавший бразильцу. «Хабиб уже бьет меня», — отшутился бывший футболист. «Это самый безопасный вариант», — поддержал Инфантино бразильца.

Выйдя на сцену, Хабиб обратился к Инфантино с вопросом, будут ли это VIP-билеты. «Я уже купил обычные билеты. Мне нужны VIP, пожалуйста», — уточнил Нурмагомедов. Глава ФИФА пообещал россиянину, что удовлетворит его просьбу.