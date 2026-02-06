Ричмонд
Аршавин рассказал, как изменится ЧМ после расширения

Бывший футболист сборной России ожидает, что много матчей закончатся с разгромным счетом.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Из-за увеличения количества участников на чемпионате мира по футболу будет много разгромных счетов. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

«Допускаю, что нас ждет много разгромных счетов — в первую очередь в матчах грандов против слабых сборных, — сказал он. — Ну, а настоящий чемпионат мира, по-моему, начнется даже не с первой, а со второй стадии плей-офф».

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые примут участие 48 команд, ранее на чемпионатах мира выступали 32 сборных.