Аршавин рассказал, как изменится ЧМ после расширения

ТАСС, 6 февраля. Из-за увеличения количества участников на чемпионате мира по футболу будет много разгромных счетов. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.
«Допускаю, что нас ждет много разгромных счетов — в первую очередь в матчах грандов против слабых сборных, — сказал он. — Ну, а настоящий чемпионат мира, по-моему, начнется даже не с первой, а со второй стадии плей-офф».
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые примут участие 48 команд, ранее на чемпионатах мира выступали 32 сборных.