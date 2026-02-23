Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.34
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2

Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову

L'Equipe: Шевалье могут не вызвать на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Отсутствие игровой практики у вратаря «Пари Сен-Жермен» Люки Шевалье после проигрыша конкуренции российскому голкиперу Матвею Сафонову вызывает обеспокоенность тренерского штаба сборной Франции по футболу в преддверии чемпионата мира, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, если Шевалье не сможет вернуть себе регулярную игровую практику, его шансы на вызов в сборную на контрольные матчи против команд Бразилии и Колумбии, а впоследствии и на чемпионат мира, будут минимальны. В связи с этим тренер вратарей «трехцветных» Франк Равио начал изучать кандидатуры Жана Бюте из «Комо» и Робина Риссера из «Ланса», ранее не привлекавшихся к национальной команде.

Шевалье 24 года. В текущем сезоне француз провел 26 встреч, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности. При этом с 23 января он не попадал в основной состав «ПСЖ» и пропустил шесть игр команды подряд. За сборную Франции голкипер провел один матч. 26-летний Сафонов принял участие в десяти играх, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 2:0
Метц
Футбол, Франция, 23-й тур
21.02.2026, 23:05 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Стефан Ле Миньян
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
3′
Брэдли Барколя
(Гонсалу Рамуш)
45+3′
Гонсалу Рамуш
(Люка Эрнандез)
77′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
9
Гонсалу Рамуш
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
19
Ли Кан Ин
63′
17
Витор Феррейра Витинья
27
Педро Фернандес
63′
87
Жоау Невеш
14
Дезире Дуэ
46′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
64′
7
Хвича Кварацхелия
Метц
1
Джонатан Фишер
20
Абиб Диалло
5
Жан-Филипп Гбамен
31′
38
Садибу Сане
15
Терри Йегбе
8
Бубакар Траоре
45′
39
Коффи Куао
66′
70
Буна Сарр
97
Фоде Балло-Туре
66′
9
Гиорги Абуашвили
19
Люка Мишаль
66′
20
Жесси Деминге
7
Георгий Цитаишвили
89′
34
Натан Мбала
12
Альфа Туре
78′
11
Георгий Квилитая
Статистика
ПСЖ
Метц
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
7
0
Угловые
4
1
Фолы
9
15
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше