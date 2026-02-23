Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Отсутствие игровой практики у вратаря «Пари Сен-Жермен» Люки Шевалье после проигрыша конкуренции российскому голкиперу Матвею Сафонову вызывает обеспокоенность тренерского штаба сборной Франции по футболу в преддверии чемпионата мира, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, если Шевалье не сможет вернуть себе регулярную игровую практику, его шансы на вызов в сборную на контрольные матчи против команд Бразилии и Колумбии, а впоследствии и на чемпионат мира, будут минимальны. В связи с этим тренер вратарей «трехцветных» Франк Равио начал изучать кандидатуры Жана Бюте из «Комо» и Робина Риссера из «Ланса», ранее не привлекавшихся к национальной команде.
Шевалье 24 года. В текущем сезоне француз провел 26 встреч, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности. При этом с 23 января он не попадал в основной состав «ПСЖ» и пропустил шесть игр команды подряд. За сборную Франции голкипер провел один матч. 26-летний Сафонов принял участие в десяти играх, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл на ноль.
Луис Энрике
Стефан Ле Миньян
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
3′
Брэдли Барколя
(Гонсалу Рамуш)
45+3′
Гонсалу Рамуш
(Люка Эрнандез)
77′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
9
Гонсалу Рамуш
6
Илья Забарный
4
Лукас Бералдо
19
Ли Кан Ин
63′
17
Витор Феррейра Витинья
27
Педро Фернандес
63′
87
Жоау Невеш
14
Дезире Дуэ
46′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
64′
7
Хвича Кварацхелия
1
Джонатан Фишер
20
Абиб Диалло
5
Жан-Филипп Гбамен
31′
38
Садибу Сане
15
Терри Йегбе
8
Бубакар Траоре
45′
39
Коффи Куао
66′
70
Буна Сарр
97
Фоде Балло-Туре
66′
9
Гиорги Абуашвили
19
Люка Мишаль
66′
20
Жесси Деминге
7
Георгий Цитаишвили
89′
34
Натан Мбала
12
Альфа Туре
78′
11
Георгий Квилитая
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти