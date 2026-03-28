Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2

Семак оценил шансы бразильцев «Зенита» попасть в заявку сборной на ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру бразильцев сине-бело-голубых в товарищеском матче с Францией (1:2) и высказался о шансах футболистов клуба попасть на чемпионат мира-2026.

Источник: Sport24

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии и был заменен на 71-й минуте. Его партнер по петербургскому клубу Луис Энрике появился на поле после перерыва и отдал голевую передачу.

«Луис Энрике оставил самые приятные отзывы, наверное, среди болельщиков, журналистов. Вышел очень активно. Думаю, что сделал хорошую заявку для того, чтобы быть в числе вызванных на подготовку к финальной части чемпионата мира. У Дугласа, я думаю, позиция попрочнее, потому что не такая большая конкуренция именно в этой позиции. Я думаю, он в числе тех, на кого Анчелотти рассчитывает. Поэтому рад за ребят. Это мечта для любого футболиста — принять участие в финальной части чемпионата мира.

Возможно, у Нино [также есть шансы сыграть на чемпионате мира]. Учитывая конкуренцию на той или ной позиции, конечно, атакующая группа очень сильная, не так просто попасть туда. То же самое касается и центра поля. По потенциалу могли бы и Вендел, и Нино побороться, быть одними из кандидатов в расширенном списке. Я думаю, шансы у ребят есть. Все зависит от главного тренера, какие критерии нужны от игроков, которых он хочет видеть в составе», — приводятся слова Семака на сайте клуба.