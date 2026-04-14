Криштиану Роналду не исключил, что сыграет на чемпионате мира-2030

На ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет в одной группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
«Я не могу полностью исключить возможность моего участия в чемпионате мира-2030. Если я до сих пор забиваю каждую неделю в возрасте 41 года, может, я смог бы сыграть еще четыре года», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 41-летний Криштиану Роналду провел за саудовский «Аль-Наср» 28 матчей, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. На его счету 226 игр и 143 забитых мяча за сборную Португалии.