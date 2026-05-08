Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.15
П2
2.85
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.21
П2
9.50
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.93
П2
9.40
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.51
П2
4.46
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.26
П2
2.83
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.17
П2
6.70
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.35
П2
2.95

Луис Энрике: моя мечта — сыграть за Бразилию на чемпионате мира

Нападающий «Зенита» Луис Энрике в интервью Metaratings.ru признался, что участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии остаётся для него главной спортивной мечтой.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Зенита» Луис Энрике в интервью Metaratings.ru признался, что участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии остаётся для него главной спортивной мечтой.

— Впереди чемпионат мира — 2026, ты вызываешься в сборную Бразилии в последнее время. Ждёшь вызова на мундиаль?

— Я с огромным нетерпением и большими надеждами смотрю на предстоящий турнир. Понимаю, что это уникальная возможность, которую я ни в коем случае не должен упустить. Это всегда было моей мечтой: не только надеть футболку сборной, но и сыграть в ней на чемпионате мира, турнире, за которым будет следить весь мир.

Это уникальная возможность не только для меня, но и для моей семьи. Они очень хотят, чтобы я там оказался, поэтому буду делать всё зависящее от себя, чтобы оказаться там и проявить себя лучшим образом и с гордостью носить футболку сборной.

— У Бразилии группа с Марокко, Шотландией и Гаити. Как тебе уровень соперников?

— Эти команды оказались на чемпионате мира — они будут отдавать любые силы на поле и бороться только за победу, поэтому уверен, что ни в одной из групп не будет лёгких игр. Наша команда должна быть максимально сконцентрирована на каждом матче и делать всё возможное для победы. Никогда не было просто побеждать на чемпионате мира, любая игра там — это событие, тем более когда начнётся плей-офф, — сказал он.

На счету Луиса Энрике 13 матчей и два гола в составе сборной Бразилии. Ранее сообщалось, что вингер «Зенита» вошёл в предварительный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Бразилец перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в 2025 году. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 24 млн евро.

Ранее Metaratings.ru опубликовал полную версию интервью с футболистом «Зенита» Луисом Энрике.