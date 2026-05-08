Луис Энрике: моя мечта — сыграть за Бразилию на чемпионате мира

Нападающий «Зенита» Луис Энрике в интервью Metaratings.ru признался, что участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии остаётся для него главной спортивной мечтой.
— Впереди чемпионат мира — 2026, ты вызываешься в сборную Бразилии в последнее время. Ждёшь вызова на мундиаль?
— Я с огромным нетерпением и большими надеждами смотрю на предстоящий турнир. Понимаю, что это уникальная возможность, которую я ни в коем случае не должен упустить. Это всегда было моей мечтой: не только надеть футболку сборной, но и сыграть в ней на чемпионате мира, турнире, за которым будет следить весь мир.
Это уникальная возможность не только для меня, но и для моей семьи. Они очень хотят, чтобы я там оказался, поэтому буду делать всё зависящее от себя, чтобы оказаться там и проявить себя лучшим образом и с гордостью носить футболку сборной.
— У Бразилии группа с Марокко, Шотландией и Гаити. Как тебе уровень соперников?
— Эти команды оказались на чемпионате мира — они будут отдавать любые силы на поле и бороться только за победу, поэтому уверен, что ни в одной из групп не будет лёгких игр. Наша команда должна быть максимально сконцентрирована на каждом матче и делать всё возможное для победы. Никогда не было просто побеждать на чемпионате мира, любая игра там — это событие, тем более когда начнётся плей-офф, — сказал он.
На счету Луиса Энрике 13 матчей и два гола в составе сборной Бразилии. Ранее сообщалось, что вингер «Зенита» вошёл в предварительный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
Бразилец перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в 2025 году. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 24 млн евро.
Ранее Metaratings.ru опубликовал полную версию интервью с футболистом «Зенита» Луисом Энрике.