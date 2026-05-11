Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2026

В предварительный список вошли 55 игроков, включая восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси из «Интер Майами». В финальную заявку каждой сборной на ЧМ-2026 может войти максимум 26 футболистов.
Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Англия), Херонимо Рульи (Марсель, Франция), Хуан Муссо (Атлетико, Испания), Вальтер Бенитес (Кристал Пэлас, Англия), Факундо Камбесес (Расинг), Сантьяго Бельтран (Ривер Плейт).
Защитники: Агустин Джай (Палмейрас, Бразилия), Гонсало Монтиэль (Ривер Плейт), Науэль Молина (Атлетико), Николас Капальдо (Гамбург, Германия), Кевин Макаллистер (Юнион, Бельгия), Лукас Мартинес (Ривер Плейт), Маркос Сенеси (Борнмут, Англия), Лисандро Мартинес (МЮ, Англия), Николас Отаменди (Бенфика, Португалия), Херман Пеццела (Ривер Плейт), Леонардо Балерди (Марсель, Франция), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм, Англия), Лаутаро Ди Лольо (Бока Хуниорс), Саид Ромеро (Хетафе, Испания), Факундо Медина (Марсель, Франция), Маркос Акунья (Ривер Плейт), Николас Тальяфико (Лион, Франция), Габриэль Рохас (Расинг).
Полузащитники: Максимо Перроне (Комо, Италия), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Гвидо Родригес (Валенсия, Испания), Анибаль Морено (Ривер Плейт), Мильтон Дельгадо (Бока Хуниорс), Алан Варела (Порту, Португалия), Эсекиэль Фернандес (Байер, Германия), Родриго де Пауль (Интер, Италия), Эсекиэль Паласиос (Байер, Германия), Энцо Фернандес (Челси, Англия), Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Англия), Джовани Ло Сельсо (Бетис, Испания), Николас Домингес (Ноттингем Форест, Англия), Эмилиано Буэндия (Астон Вилла, Англия), Валентин Барко (Страсбур, Франция).
Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами, США), Николас Пас (Комо, Италия), Франко Мастантуоно (Реал, Испания), Тьяго Альмада (Атлетико, Испания), Томас Аранда (Бока Хуниорс), Николас Гонсалес (Атлетико, Испания), Алехандро Гарначо (Челси, Англия), Джулиано Симеоне (Атлетико, Испания), Матиас Суле (Рома, Италия), Клаудио Эчеверри (Жирона, Испания), Джанлука Престианни (Бенфика, Португалия), Сантьяго Кастро (Болонья, Италия), Лаутаро Мартинес (Интер, Италия), Хосе Мануэль Лопес (Палмейрас, Бразилия), Хулиан Альварес (Атлетико, Испания), Матео Пельегрино (Парма, Италия).
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 национальных команд. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.
Аргентинцы трижды становились чемпионами мира: в 1978, 1986 и 2022 годах.