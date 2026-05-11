Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2026

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 национальных команд. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.