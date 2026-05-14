7 звезд футбола, которые точно пропустят ЧМ-2026 из-за травм: их будет очень не хватать

До старта чемпионата мира остался примерно месяц. Однако мы уже знаем, что его пропустят многие звезды из-за травм. Кто-то невовремя получил небольшое повреждение, кто-то серьезно «сломался», а кто-то застрял в лазарете из-за увеличенных сроков восстановления.
К сожалению, таких футболистов с приближением ЧМ становится все больше. Рассказываем о самых ярких из них.
Эдер Милитао, Бразилия — разрыв мышцы бедра
Защитник «Реала» травмировался в конце апреля. В матче с «Алавесом» он неудачно приземлился и попросил замену: вскоре выяснилось, что Милитао получил разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.
К несчастью, для Эдера это уже не первое повреждение в этом сезоне. Осенью он страдал из-за травмы приводящей мышцы, а зимой — от повреждения задней мышцы бедра.
В обоих случаях Милитао задержался в лазарете на пару месяцев. Однако в этот раз ситуация намного печальнее. Бразилец успешно перенес очередную операцию, но, по сообщениям СМИ, вернется на поле не раньше октября!
Родриго, Бразилия — разрыв крестообразной связки
Еще одна серьезная потеря для Бразилии — Родриго. Он выбыл чуть раньше соотечественника — в начале марта. Однако будет недоступен для сборной и клуба намного дольше. В матче c «Хетафе» у бразильца случился разрыв передней крестообразной связки и разрыв внешнего мениска правой ноги. Вскоре Родриго успешно перенес операцию, но теперь вернется в строй не раньше чем через 9 месяцев.
«Один из самых тяжелых дней в моей жизни. Как же я всегда боялся именно этой травмы… Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестока… Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что мне жаловаться? Сколько чудесных вещей я уже пережил, которых тоже не заслуживал», — подбадривал себя бразилец.
Эстевао, Бразилия — повреждение задней поверхности бедра
Как вы уже догадались, Бразилии накануне ЧМ не повезло больше всех. Пропустит турнир и вингер «Челси» Эстевао. После апрельского матча с «МЮ» у него было диагностировано повреждение задней поверхности бедра четвертой степени тяжести.
Сообщалось, что сроки восстановления после операции могут занять от 3 до 6 месяцев. Поэтому Эстевао решил рискнуть и сделал выбор в пользу консервативного лечения, чтобы успеть к чемпионату мира. 19-летний футболист отказался от операции и отправился восстанавливаться в Бразилию. Тем не менее план бразильца провалился. Даже в предварительный список сборной он не попал.
Серж Гнабри, Германия — разрыв приводящей мышцы бедра
Гнабри травма тоже настигла в конце апреля. Нападающий «Баварии» порвал приводящую мышцу правого бедра и вскоре сообщил всему миру, что за сборной Германии будет следить из дома.
«Последние несколько дней было сложно переварить. Сезон “Баварии”, где еще много за что нужно играть после завоевания чемпионского титула в Бундеслиге. Что касается чемпионата мира… К сожалению, для меня он окончен. Как и вся страна, я буду поддерживать парней из дома», — написал Гнабри в соцсети.
Хави Симонс, Нидерланды — разрыв передней крестообразной связки
Хави Симонс сломался в матче 34-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Кошмарный сезон «Тоттенхэма» обернулся для полузащитника еще и личной трагедией. Хави порвал переднюю крестообразную связку и, по данным инсайдера Фабрицио Романо, выбыл до 2027 года.
«Говорят, жизнь может быть жестокой — и сегодня я это особенно остро чувствую. Мой сезон внезапно оборвался, и я пока пытаюсь это осознать. Честно говоря, мое сердце разбито. Во всем этом нет никакого смысла. Все, чего я хотел, — бороться за свою команду, а теперь эта возможность у меня отнята… вместе с чемпионатом мира. Представлять свою страну этим летом… все рухнуло. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я по-прежнему буду делать все возможное, чтобы быть лучшим товарищем по команде», — писал Симонс в соцсетях.
Юго Экитике, Франция — разрыв ахиллова сухожилия
К сожалению, вероятно, лишь в 2027 году на поле вернется и молодой талант «Ливерпуля» Экитике. В матче с «ПСЖ» на «Энфилде» он поскользнулся и порвал ахиллово сухожилие. Узнав, что точно пропустит ЧМ-2026, Уго выкатил эмоциональный пост в соцсетях.
«Это тяжело, возможно, даже несправедливо, но я благодарен за то, что это происходит со мной именно здесь, среди вас. Я не одинок. Ваша сила и ваша любовь будут моей движущей силой. Скоро увидимся снова, Энфилд», — написал Экитике в соцсети X.
Такуми Минамино, Япония — разрыв передней крестообразной связки
Полузащитник «Монако» травмировался еще в декабре. У звездного японца случился разрыв передней крестообразной связки в матче против «Осера» (2:1) в 1/32 финала Кубка Франции, из которого, как назло, «Монако» вскоре вылетел.
Удивительно, но до этого серьезные повреждения обходили Минамино стороной. Ранее он не задерживался в лазарете дольше чем на полтора месяца. Теперь же восстановление продлится не меньше 9 месяцев.
В список попали только те футболисты, которые точно пропустят ЧМ-2026. У Модрича, Мбаппе, Салаха и других звезд с повреждениями еще остаются шансы попасть в США, Мексику и Канаду.
Богдан Горбунов