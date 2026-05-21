Игрок «Манчестер Юнайтед» Магуайр не попал в заявку сборной Англии на ЧМ

Ранее портал talkSPORT сообщил, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Магуайра в состав национальной команды.
«Я был уверен, что этим летом мог бы сыграть важную роль для сборной после того сезона, который я провел. Я шокирован и опустошен этим решением. Желаю игрокам всего наилучшего», — приводит слова защитника talkSPORT.
Магуайру 33 года. В текущем сезоне он провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах и забил два мяча. Ранее команда гарантировала себе третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии сыграет против команд Хорватии, Ганы и Панамы.