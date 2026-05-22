Источник: Анчелотти вызвал Неймара на ЧМ-2026 из-за давления CBF

Изначально итальянский специалист не хотел вызывать 34-летнего вингера. Однако CBF попросила тренера добавить футболиста в список. Это может быть связано со спонсорскими сделками. Анчелотти все-таки вызвал игрока после убеждений со стороны советника.
В итоге Неймар попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026. 21 мая стало известно, что форвард получил травму и теперь его участие в турнире под вопросом.
Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Бразилии попала в группу С, где сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.