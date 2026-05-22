Без Фодена, Палмера и Трента. Тухель отцепил целый вагон звезд из заявки на чемпионат мира

Томас Тухель был призван поменять в первую очередь стиль команды, сделать его более живым и современным. Отборочный этап к ЧМ говорит о том, что Англия на правильном пути — восемь побед в восьми матчах, 22 забитых и ноль пропущенных мячей. Команда Тухеля буквально катком прошлась по не самым слабым соперникам — Албания получила по два гола в каждой игре, сербы вообще устроились на общий счет 0:7. Томас стал первым тренером в истории англичан, выигравшим первые пять официальных матчей без единого пропущенного гола. Так что не просто так говорят, что эта сборная — чуть ли не самая сильная в Европе прямо сейчас.