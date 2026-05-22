Без Фодена, Палмера и Трента. Тухель отцепил целый вагон звезд из заявки на чемпионат мира

Очень спорная заявка
Есть все основания полагать, что на чемпионате мира-2026 мы увидим не ту сборную Англии, к которой привыкли. Гарет Саутгейт годами делал ставку на осторожный прагматизм и дважды добирался до финалов Евро, но каждый раз «Трем львам» не хватало совсем чуть-чуть. «Цель оправдывает средства» — таков был девиз сборной, но проблема в том, что цель так и не была достигнута. Зато весь футбольный мир знал, что включать матчи с участием англичан — значит провести следующие два часа в тоске.
Томас Тухель был призван поменять в первую очередь стиль команды, сделать его более живым и современным. Отборочный этап к ЧМ говорит о том, что Англия на правильном пути — восемь побед в восьми матчах, 22 забитых и ноль пропущенных мячей. Команда Тухеля буквально катком прошлась по не самым слабым соперникам — Албания получила по два гола в каждой игре, сербы вообще устроились на общий счет 0:7. Томас стал первым тренером в истории англичан, выигравшим первые пять официальных матчей без единого пропущенного гола. Так что не просто так говорят, что эта сборная — чуть ли не самая сильная в Европе прямо сейчас.
Сам Тухель довольно быстро навязал сборной клубную логику. Он активно ротировал состав, много использовал игроков под конкретные сценарии матчей и сделал ставку на универсализм. В основе есть только трое неприкасаемых — Харри Кейн, Деклан Райс и Джон Стоунс. Остальным, даже Беллингему с Сака, приходится порой начинать встречи на скамейке.
Давно известно, что у Англии в последние десять лет просто потрясающее поколение, потому было интересно посмотреть, кого Тухель отцепит, так как в заявку можно внести всего 26 человек. И немец приготовил сразу ряд сюрпризов.
Заявка сборной Англии на ЧМ-2026
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Марк Геи, Джон Стоунс, Нико О’Райли (все — «Манчестер Сити»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джарелл Куанса («Байер Леверкузен», Германия), Дэн Берн («Ньюкасл»), Джед Спенс («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Деклан Райс, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Эберечи Эзе (все — «Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Харри Кейн («Бавария», Германия), Айван Тони («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Маркус Рэшфорд («Барселона», Испания), Энтони Гордон («Ньюкасл»).
Звезды у телевизора
Сразу ряд английских суперзвезд оказался вне заявки на ЧМ. Инсайды о «пролете» Фила Фодена и Харри Магуайра начали появляться уже за сутки до объявления списка, теперь же известно, что к ним добавились Коул Палмер и Трент Александр-Арнолд. Решение Тухеля спорное, учитывая, что в заявке оказался сразу ряд малоизвестных широкой публике игроков. Например, место Палмера занял атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс, вместо Трента вызван защитник «Байера» Джарелл Куанса, вместо Фодена — запасной «Арсенала» Нони Мадуэке.
Но у Тухеля были резоны «прокатить» мимо чемпионата мира каждого из них.
Фоден провел почти 3000 минут за сезон, оформил 10+7, но по сути являлся запасным в «Манчестер Сити», уступив место в старте новичку Райану Шерки.
Палмер много лечился, выпадал из игры кризисного «Челси» и не смог проявить себя на тухлом общем фоне так, как раньше. Хотя в любом случае решение максимально спорное — в какой бы форме Коул ни был, он способен решать как отдельные эпизоды, так и целые матчи. Может статься, что в решающей момент Англии как раз не хватит такого хладнокровного исполнителя.
Трент тоже долго залечивал болячки и долго адаптировался к испанскому футболу. Да и вообще Тухель его не особо котировал, немцу важна надежность в обороне, а это далеко не самая сильная сторона Александра-Арнолда.
Харри Магуайр снова сыграл выше ожиданий, но в центре обороны у англичан серьезная конкуренция. Тухель доверял Стоунсу, но посмотрим, что будет сейчас, так как Джон много пропустил из-за травмы. Плюс в наличии его одноклубник Марк Геи, а также Эзри Конса («Астон Вилла») и Дэн Берн («Ньюкасл»), которым немецкий тренер доверял по ходу всего отборочного цикла.
Каким будет состав
В любом случае своей работой в отборе Тухель получил право принимать непопулярные решения. Томас не раз говорил о важности физической формы, потому, вероятно, ориентировался не на имена, а на кондиции футболистов в конкретный момент. Хотя есть и исключения — тот же Стоунс последние месяцы провел в лазарете, но, видимо, без него Тухель просто не видит линию обороны, нужен защитник с классным первым пасом.
Вообще оборона Англии с большой долей вероятности на три четверти будет составлена из футболистов «Манчестер Сити». Место Нико О’Райли в старте почти не подвергается сомнениям, это одно из самых ярких открытий сезона. Ну, а связка Геи и Стоунса должна обеспечить контроль и качественный выход из обороны. Под большим вопросом разве что правый край — тут Тухель использовал проведшего мощный сезон в «Байере» Куансу, но, скорее всего, поставит на Риса Джеймса, пусть тот большую часть сезона играл ложного фулбека в «Челси».
Не очень понятно, кто составит пару Райсу в центре поля. Кандидат номер один — Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест». Сбалансированный хавбек, который и в защите отработает, и атаку разовьет — Тухель таких любит. Альтернатив особо и нет — либо ветеран Хендерсон, либо молодой Майну. Хотя можно опустить поглубже Беллингема, он с этой позицией знаком.
В атаке, понятное дело, все будет завязано на Кейне, но вот с его партнерами все не так однозначно. С одной стороны, Энтони Гордон и Букайо Сака — самые очевидные кандидаты, с другой, Тухель доверяет Эберечи Эзе и Маркусу Рэшфорду, так что многое будет решаться уже непосредственно перед стартом турнира. Ну и Беллингему место в старте не гарантировано — Джуд провел неоднозначный сезон и ему еще предстоит доказать, что он находится в адекватной форме.
В целом же состав сборной Англии выглядит слабее, чем раньше — явно не хватает ярких футболистов. Но ход мыслей Тухеля примерно понятен: он делает ставку на слаженность и физподготовку. До того подход работал идеально, но как сложится на чемпионате мира — загадка. В любом случае Томас серьезно рискует. Нет сомнений, что в случае провала ему обязательно напомнят про тех, кого он не включил в заявку.
Автор: Марк Бессонов