«Это позор»: состав сборной Англии на чемпионат мира взбесил всех

Отцепил звезд «Сити» и «Челси».
Для начала освежим в памяти список из 26 игроков, которых Тухель счел наиболее подходящими для поездки на ЧМ:
вратари — Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);защитники — Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О’Райли (все — «Манчестер Сити»), Дэн Берн, Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Джарелл Куанса («Байер», Германия), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Рис Джеймс («Челси»);полузащитники — Деклан Райс, Эберечи Эзе (оба — «Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Реал», Испания);нападающие — Гарри Кейн («Бавария», Германия), Айван Тоуни («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Букайо Сака, Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона», Испания), Энтони Гордон («Ньюкасл»).
Комментируя свой выбор, Тухель заявил, что он вместе с тренерским штабом планировал собрать «лучший состав, а не обязательно самый талантливый», и что из 55 человек предварительного состава сократить список до 26 было «мучительно сложно». Конечно, какое-то количество недовольных выбором болельщиков появилось бы в любом случае, но на этот раз соцсети захлестнула волна негодования.
Пожалуй, самые заметные футболисты, которые пропустят ЧМ — это Коул Палмер и Фил Фоден. Звезда «Челси» провел не самый яркий сезон, да еще и мучился от травм, однако свои девять голов забил, добавив к ним одну результативную передачу. Сравнить этот результат с прошлогодними 15+8, конечно, сложно, но и «Челси» в этом году не тот — две отставки тренеров и постоянная нестабильность.
Фоден, который, казалось, проводит уж совсем блеклый сезон в «Сити», настрелял 10+7 во всех турнирах. Он уступил по забитым мячам лишь Эрлингу Холанду и стал третьим в команде по ассистам. Достойно, но не для Тухеля.
Почему таким звездам придется смотреть ЧМ по телевизору? Немецкий специалист объяснял решение, в частности, переизбытком игроков на позицию «десятки». А брать Фодена и Палмера для того, чтобы задействовать их не на самой подходящей позиции, Тухель не захотел.
Место под нападающим закроют новоиспеченный чемпион Англии Эберечи Эзе, выигравший Лигу Европы с «Астон Виллой» Морган Роджерс и, конечно, Джуд Беллингем. Не нашлось места даже Моргану Гиббс-Уайту из «Ноттингем Форест», настрелявшему аж 14 мячей в АПЛ — больше из англичан в АПЛ не забил никто.
Бомбардир из Саудовской Аравии и тихий сменщик Сака.
Что в нападении? Место центрфорварда безоговорочно за Гарри Кейном, а подменять его будет еще один победитель ЛЕ Олли Уоткинс. Третьим форвардом Тухель неожиданно вызвал Айвана Тоуни, завершившего свой второй сезон в чемпионате Саудовской Аравии. Хотя его статистика впечатляет — 32 гола в 32 матчах. В сборной его предпочли Доминику Калверт-Льюину — нападающему схожего типажа, который обрел второе дыхание после перехода в «Лидс».
Много вопросов вызвало присутствие в заявке Нони Мадуэке, который в чемпионском «Арсенале» забил всего два мяча за сезон. Возможно, Тухель действует по шаблону Микеля Артеты, и Мадуэке призван при необходимости закрыть позицию Букайо Сака. Но ради этого пришлось отцепить Джеррода Боуэна, который чуть ли не в одиночку пытается спасти «Вест Хэм» от вылета. Восемь голов и 10 передач в АПЛ и регулярные выступления за сборную в течение последних четырех лет не убедили тренера.
Тухель разозлил маму Магуайра.
Однако больше всего вопросов у болельщиков возникло к защитной линии. Первый — отсутствие в команде Гарри Магуайра. Еще до официального анонса футболист «Манчестер Юнайтед» узнал, что не поедет на ЧМ, и отреагировал на новость в СМИ.
«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль этим летом в сборной своей страны после того, как провел такой сезон. Я потрясен и опустошен этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», — заявил он.
Высказалась даже мать Гарри! У себя в соцсетях она написала, что решение Тухеля «отвратительное», а публикацию сына прокомментировала словами «Ты не мог сделать еще больше. Не вешай нос… Это позор».
«Я был удивлен, прочитав заявление Магуайра, — отреагировал Тухель. — У нас была личная беседа, и у него была возможность высказать свои чувства».
Магуайр действительно провел крепкий сезон за «Юнайтед», а в сборной он уже давно зарекомендовал себя надежным и авторитетным игроком. В чем же дело? Английские СМИ предполагают, что свою роль в невызове защитника сыграл давний эпизод с дракой в Греции, за который Магуайр недавно получил условный срок. Возможно, у него даже возникли бы проблемы с получением визы в США.
А вот у другого защитника «МЮ» Люка Шоу подобных проблем нет, но он тоже не едет на ЧМ. Прошедший сезон Шоу наконец-то провел здоровым и в хорошей форме. Он даже стал лидером «МЮ» по сыгранным минутам! Но позицию левого защитника сборной Англии закроет Нико О’Райли, превратившийся в настоящую звезду «Сити».
Многие ожидали увидеть на противоположном фланге обороны Трента Александер-Арнольда. Однако полезного и в опорной зоне, и на стандартах защитника оставили дома. Сезон у англичанина вышел немного скомканный, как и у всего «Реала», но Трент безусловно мог бы пригодиться команде в определенные моменты турнира. Из прочих имен, которые не попали в заявку — основной защитник «Милана» Фикайо Томори, один из лидеров обороны «Челси» Трево Чалоба и перспективный краек из «Ньюкасла» Льюис Холл.
Перспективы сборной Англии и так каждый турнир кажутся загадкой — одна из сильнейших на бумаге сборных, которая патологически не может реализовать свой потенциал. Но к ЧМ-2026 вопросов вокруг команды стало еще больше. Отвечать на них Тухель начнет 17 июня в 23:00 мск в матче с Хорватией. Затем — игры с Ганой (23 июня в 23:00) и Панамой (28 июня в 00:00).