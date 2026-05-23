Англичане хотят оградить базу на ЧМ по футболу из-за опасений шпионажа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) попытается установить защитные ограждения вокруг базы национальной сборной в американском Канзас-Сити из-за опасения по поводу возможного шпионажа со стороны соперников во время чемпионата мира, сообщает The Guardian.
Ранее независимая дисциплинарная комиссия исключила «Саутгемптон» из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в связи с несанкционированным съемками тренировок своего соперника по полуфиналу «Мидлсбро».
Во время чемпионата мира сборная Англии будет базироваться в Канзас-Сити и проводить тренировки на домашней арене команд академии «Спортинг Канзас-Сити». FA обеспокоена тем фактом, что тренировочное поле слишком открытое.
«Мы очень довольны тренировочной базой, особенно тем, что FA и все ответственные люди из нее сделали. Она отвечает всем нашим потребностям. Но я согласен с тем, что там можно устроить слежку. Думаю, мы обеспечим охрану и создадим некоторую защиту. Потому что, это, конечно, критически важно, когда вы тренируетесь за день до матча, проводите тактические занятия, отрабатываете стандарты, завершаете тренировку пробитием пенальти… Вы не хотите, чтобы соперник это узнал. Это дает вам решающее преимущество. Так что мы постараемся обеспечить максимальную конфиденциальность», — заявил главный тренер сборной Англии немец Томас Тухель.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы.