Англичане хотят оградить базу на ЧМ по футболу из-за опасений шпионажа

«Мы очень довольны тренировочной базой, особенно тем, что FA и все ответственные люди из нее сделали. Она отвечает всем нашим потребностям. Но я согласен с тем, что там можно устроить слежку. Думаю, мы обеспечим охрану и создадим некоторую защиту. Потому что, это, конечно, критически важно, когда вы тренируетесь за день до матча, проводите тактические занятия, отрабатываете стандарты, завершаете тренировку пробитием пенальти… Вы не хотите, чтобы соперник это узнал. Это дает вам решающее преимущество. Так что мы постараемся обеспечить максимальную конфиденциальность», — заявил главный тренер сборной Англии немец Томас Тухель.