Лионель Месси попал в заявку сборной Аргентины на свой шестой ЧМ

Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Мировое первенство 2026 года станет шестым в карьере аргентинца. Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».