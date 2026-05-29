В сборной Аргентины Пас и форвард-сенсация, но нет Гарначо, Акуньи и Дибалы. Кто поедет с Месси на ЧМ

В средней линии знакомые все лица. Относительная неожиданность — вызов Ло Чельсо. Помешать ветерану могли проблемы с игровой практикой. Два с половиной месяца он залечивал травму бедра и, вернувшись на поле в апреле, выходил только на замену. Однако хавбек «Бетиса» — важнейшая фигура в коллективе, который давно стал командой-семьей. Можно даже сказать, что сейчас он получил компенсацию за пропущенный по медицинским причинам ЧМ-2022. Тогда Джовани был на финале и после решающего пенальти выбежал на поле в футболке сборной, а потом обнимал друга Месси, позируя с кубком мира. Причем, не входя в официальную делегацию, в раздевалке с медалями на шее находились все трое травмировавшихся в последний момент игроков — Ло Чельсо, Нико Гонсалес и Хоакин Корреа.