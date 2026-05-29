В сборной Аргентины Пас и форвард-сенсация, но нет Гарначо, Акуньи и Дибалы. Кто поедет с Месси на ЧМ

В последний час
В отличие от большинства сборных, которые давно подали заявки и перешли в спокойный рабочий режим, чемпионы мира тянули с оглашением списка игроков почти до последнего. И это не прихоть тренера Лионеля Скалони, а следствие ситуации с состоянием здоровья внушительной группы игроков. Казалось даже, что весенний разрыв «крестов», полученный на тренировке сборной проводившим прекрасный сезон Хоакином Паничелли, был цветочками. Ягодки поспели к лету, и паника в аргентинских СМИ росла как катящийся с горы снежный ком.
Чтобы проконтролировать состояние здоровья еще одной восходящей звездочки — Нико Паса — штаб «альбиселесте» даже планировал отправить в расположение «Комо» представителя своего медицинского штаба. Только врачи нужны были в лагере сборной, откуда доносились тревожные новости. Сначала сообщили о десятке футболистов, испытывающих дискомфорт разной степени. Потом — о том, что восемь человек, включая Месси, тренируются с ограничениями. Это, впрочем, не мешало Скалони отсекать лишних. С интервалом в сутки стало известно, что на мировое первенство точно не поедут Дибала (его не было даже в списке 55) и Мастантуоно, мало игравший за «Реал» при Альваро Арбелоа.
При этом лихорадочно перебирались запасные варианты. Назывались фамилии ярко игравшего в «Астон Вилле» Буэндии и Соуле. Последний, прилетев на родину, сообщил журналистам, что ему ничего неизвестно, однако он верит в попадание в заявку. А за несколько часов до окончательного вердикта местные инсайдеры сообщили: резко выросли шансы ветерана Ло Чельсо и представителя нового поколения Валентина Барко. Козырь последнего — универсализм. Однофамилец звезды «Спартака» способен контролировать всю левую бровку, а в «Страсбуре» отлично проявил себя в центре полузащиты. Не просто так принадлежащему «Брайтону» Барко прочат скорый трансфер в «Челси».
В итоге Скалони выступил в фирменном стиле. Это в Германии все объявили минута в минуту, а в Бразилии пресс-конференцию Карло Анчелотти ждали два часа, наблюдая за масштабным шоу. Главный тренер аргентинцев, как это прежде уже случалось, огласил заявку без каких-либо анонсов, когда все уже настроились на пятницу. В нее вошли следующие футболисты.
Заявка сборной Аргентины на ЧМ-2026
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Херонимо Рулли («Марсель», Франция), Хуан Муссо («Атлетико», Испания).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико», Испания), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсало Монтиэль («Ривер Плейт»), Факундо Медина, Леонардо Балерди (оба — «Марсель»).
Полузащитники: Валентин Барко («Страсбур», Франция), Джовани Ло Чельсо («Бетис», Испания), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Пауль («Интер Майами», США), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Англия), Эксекиэль Паласиос («Байер», Германия).
Нападающие: Нико Пас («Комо», Италия), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас», Бразилия), Лионель Месси («Интер Майами», США), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес, Тьяго Альмада, Хулиан Альварес (все — «Атлетико», Испания).
Возвращение Ло Чельсо и джокер в атаке
В воротах — никаких сюрпризов. Мастер треш-тока Эмилиано Мартинес первый, но и дублеры сезон провели здорово. Зато в обороне отсутствуют две привычные фигуры. В меньшей степени удивляет отказ от ветерана Акуньи. В большей — от проведшего сильный сезон в «Борнмуте» Сенеси. Вместе с тем есть версия, что, выбирая между представителем АПЛ и марсельцем Мединой, предпочтение последнему отдали в силу его универсализма. Факундо одинаково эффективен как в центре обороны (где имеется экстренный вариант в связке с его одноклубником Балерди), так и в роли левого латераля. Он и Барко — страховка для ветерана Тальяфико.
В средней линии знакомые все лица. Относительная неожиданность — вызов Ло Чельсо. Помешать ветерану могли проблемы с игровой практикой. Два с половиной месяца он залечивал травму бедра и, вернувшись на поле в апреле, выходил только на замену. Однако хавбек «Бетиса» — важнейшая фигура в коллективе, который давно стал командой-семьей. Можно даже сказать, что сейчас он получил компенсацию за пропущенный по медицинским причинам ЧМ-2022. Тогда Джовани был на финале и после решающего пенальти выбежал на поле в футболке сборной, а потом обнимал друга Месси, позируя с кубком мира. Причем, не входя в официальную делегацию, в раздевалке с медалями на шее находились все трое травмировавшихся в последний момент игроков — Ло Чельсо, Нико Гонсалес и Хоакин Корреа.
А где случилась полноценная сенсация, так это в атаке, где компанию Лаутаро Мартинесу и Хулиану Альваресу составил Хосе Лопес. Однако после травмы Паничелли выбор в пользу форварда «Палмейраса», чей опыт в сборной исчисляется тремя выходами в контрольных матчах, представляется логичным. Лопес, как и представитель «Страсбура», отличается внушительными габаритами (190 см). Тактически обучен в клубе у Абеля Феррейры, хорош на «втором этаже» и результативен (14+10 с начала года). Выходя на замену, он может дать качества, которых нет у более звездных конкурентов. Причем, когда Скалони озвучивал решение, Лопес был на поле и за тайм оформил ассистентский хет-трик в Кубке Либертадорес.
Старая гвардия
Состав чемпионов — устоявшийся и привычный. Однако надо сделать две важные оговорки. Во-первых, проблемы со здоровьем у ряда игроков никуда исчезли, и выбор тренера будет зависеть от их состояния. Во-вторых, Скалони — не догматик. Перед стартом турнира в Катаре никто не мог предположить, что ключевыми фигурами станут Альварес и Энцо Фернандес. Соответственно, ниже приведена базовая модель.
С вратарем все понятно. Квартет защитников тоже привычен. Ромеро и Отаменди в центре (Лисандро Мартинес в уме), а Молина и Тальяфико на флангах. В центре поля незыблемы позиции Энцо Фернандеса и Мак Аллистера. Далее выбор зависит от схемы. При 4−3−3 к ним могут добавиться Де Пауль или Ло Чельсо. Но, например, при 4−4−2, когда Месси играл в атаке с кем-то в паре, чаще появлялся в большей степени ориентированный на черновую работу Паредес.
Впрочем, вариант с тройкой форвардов более реален. В центре выше котируется Альварес, хотя наивно списывать и Лаутаро. Месси формально располагается справа, но по факту у него свободная роль. А на левом крыле нападения выбор предстоит делать между Альмадой и Гонсалесом, хотя Скалони иногда совмещал на поле обоих, отводя одному гибридную роль в полузащите.
Такой универсализм — одна из причин исключения из заявки утратившего свои позиции еще по ходу отборочного цикла Гарначо. Он оказался третьим лишним, а справа проиграл конкуренцию трудяге Симеоне и отчасти Пасу, которого Скалони, правда, использует левее или в центре поля. Справа Нико выходил, когда отдыхал Месси, а такое на ЧМ возможно только в экстренных ситуациях.