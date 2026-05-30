Кордоба, Бонгонда и еще шесть футболистов РПЛ, которые уже точно едут на ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 может стать самым «представительным» для Российской Премьер-Лиги за последние годы. Сразу до 14 легионеров, выступающих в клубах РПЛ, сохраняют шансы сыграть на главном футбольном турнире планеты в США, Канаде и Мексике. При этом восемь из них уже получили официальные вызовы в национальные сборные и точно начнут подготовку к мундиалю, а остальные пока оказались лишь в расширенных списках своих команд и продолжают бороться за место в окончательной заявке.
Для сравнения, на ЧМ-2022 в Катаре РПЛ была представлена всего двумя легионерами и пробила антирекорд лиги в XX| веке — тогда на мундиаль полетели лишь хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен и сенегальский нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале.
Теперь же российский чемпионат может быть представлен сразу несколькими игроками из Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. Рассказываем про каждого легионера из РПЛ.
Кто уже точно поедет на ЧМ-2026?
Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит») — Бразилия
Новые чемпионы России едут на свой первый ЧМ. 32-летний Сантос дебютировал за сборную еще в мае 2016-го, но регулярно начал вызываться только с осени 2025-го. Видимо, очень понравился Карло Анчелотти.
Еще итальянский тренер сделал выбор в пользу 25-летнего Энрике, хотя мог взять на его позицию того же Антони, перезагрузившего карьеру в «Бетисе». И все же вингера «Зенита» ждать в основе на ЧМ не стоит — он явно проигрывает конкуренцию Рафинье из «Барселоны».
Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон») — Кабо-Верде
Ленини и Беншимол вошли в окончательную заявку Кабо Верде, которая впервые в истории пробилась на ЧМ. Кевин закрепился весной в «Краснодаре», но смазал концовку сезона, промахнувшись с пенальти в суперфинале Кубка России. А вот Жилсон здорово раскрылся в «Акроне» и помог клубу остаться в РПЛ, положив дубль в первой игре с «Ротором» в стыках. В любом случае, и тот, и другой заслужили место в сборной на ЧМ!
Тео Бонгонда («Спартак») — ДР Конго
Да, Бонгонда уже покинул «Спартак», но официально его контракт истекает 1 июля, поэтому мы и включили его в наш список. Тео приходил из «Кадиса» за 10 млн евро, неплохо провел первые два сезона в Москве, а вот потом сильно сдал — сыграл лишь в шести матчах во всех турнирах и не забил ни одного мяча. Впрочем, это не помешало ему попасть в заявку своей страны на ЧМ.
Джон Кордоба («Краснодар») — Колумбия
Ожидалось, что вместе с лидером «Краснодара» и лучшим бомбардиром РПЛ Кордобой на ЧМ от Колумбии поедут Вильмар Барриос и Джон Дуран из «Зенита». Оба попали в расширенный список сборной, но вот в окончательном их не оказалось. И если с невызовом провалившегося в Питере Дурана вопросы не возникают, то вот отсутствие опорника Барриоса, игравшего в этом сезоне регулярно, выглядит странным.
Хазем Мастури («Динамо» Махачкала) — Тунис
Мастури не особо впечатлил в РПЛ результативностью — вколотил всего два гола («Локомотиву» и победный «Рубину») в 28 матчах. Но и у Туниса не такой уж большой выбор среди футболистов, играющих за рубежом, поэтому Хазему и нашлось место в сборной. В Махачкале точно будут с интересом наблюдать за Мастури.
Эдгардо Фаринья («Пари НН») — Панама
Неожиданным стал вызов в сборную Панамы защитника вылетевшего из РПЛ «Пари НН» Фариньи. Эдгардо на протяжении сезона страдал от мышечных травм и провел в чемпионате лишь 14 матчей. Но это не помешало ему попасть в заявку Панамы, которая во второй раз в истории отобралась на ЧМ (впервые страна сыграла на ЧМ-2018 в России).
Кто еще может поехать на ЧМ-2026?
Хуан Касерес («Динамо» Москва) — Парагвай
Защитник московского «Динамо» Касерес пока попал только в расширенный состав. Но вероятность того, что Хуана мы увидим на ЧМ крайне высокая. Тем более, что он вызывался на последний сбор национальной команды в конце марта и отыграл весь товарищеский матч против Марокко.
Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо» Москва) — Мексика
Сразу два легионера из РПЛ могут поехать на ЧМ в составе сборной Мексики. И Монтес, и Чавес были включены в заявку на товарищеский матч против Ганы. Правда, Cесар так и остался на скамейке запасных, а Луис вышел на замену и впервые сыграл за Мексику после разрыва крестообразных связок, из-за которого пропустил почти весь минувший сезон. Окончательный состав станет известен 1 июня.
Александер Джику («Спартак») — Гана
В статусе обладателя Кубка России на ЧМ наверняка поедет защитник Джику. Александер закрепился в основе «Спартака», да и в сборной Ганы считается одним из лидеров обороны — например, в конце марта он отыграл два полных матча против Австрии и Германии. Так что вероятность того, что Джику пролетит мимо ЧМ крайне мала.
Мохаммад Мохеби («Ростов») — Иран
Удивительно, что в расширенный состав сборной Ирана не попал Сердар Азмун, который сейчас забивает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Но зато там оказался нападающий «Ростова» Мохеби, отметившийся в минувшем сезоне лишь тремя голами в 28 матчах. В сборную Ирана Мохаммад вызывался с 2019 года, но еще ни разу не представлял страну на ЧМ. Теперь он как никогда близок к заветной мечте!
Николас Маричаль («Динамо» Москва) — Уругвай
Легендарный Марсело Бьелса, который покинет сборную Уругвая после окончания турнира, до сих пор не объявил даже расширенный состав. Видимо, тренер раскроет список футболистов только в последний день, 1 июня. И в этот список может попасть полузащитник «Динамо» Маричаль.
В минувшем сезоне РПЛ Николас был особенно хорош — отгрузил пять мячей в 26 матчах. Для сравнения в предыдущих трех сезонах уругваец не забил ни одного гола. Так что Маричаль точно заслужил вызов в сборную на ЧМ!
