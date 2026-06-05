Без дна и без выходных

Для человека, которому надо во что бы то ни стало поставить на какую-то сборную как на будущего победителя североамериканского первенства, сборная Франции — примерно такой же легкий и очевидный выбор, как испанская. На двух предыдущих первенствах добиралась до финального матча. В 2018 году в России завоевала золото, в 2022 году уступила в битве за него аргентинцам только в серии пенальти. Тренер — Дидье Дешам — прежний, то есть знающий, как отличник таблицу умножения, все технологии успеха, которые с удовольствием применит с французами в последний раз: уже известно, что сразу после турнира Дешам пост покидает. Состав по сравнению с российским и катарским стал помоложе, что и минус (поменьше опыта), и плюс (побольше свежести), но в смысле глубины ничего не изменилось. Глубина — как в Марианской впадине.