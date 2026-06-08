Испания идет за золотом, Уругваю могут испортить жизнь Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Все о группе Н ЧМ-2026

Испания
Тренер
Луис де ла Фуэнте — один из самых успешных тренеров последних лет. Даже в своем роде уникум, который делал Испанию лучшей в Европе в трех категориях. Начал с победы на юношеском первенстве континента (U-19), продолжил с молодежной сборной, а на Евро-2024 привел к золоту взрослую «Красную фурию». Причем в национальной команде 64-летний специалист дебютировал с победы в «Финале четырех» Лиги наций. Для полного комплекта не хватило только триумфа на токийской Олимпиаде-2020, где был проигран финал с Бразилией. Де ла Фуэнте снова заставил восхищаться Испанией, которая стала синонимом скуки при позднем Луисе Энрике. Никакого перекатывания ваты и зацикленности на проценте владения, вместо этого — максимально вертикальный и зрелищный футбол.
Звезды
Главный бриллиант испанской коллекции — Ламин Ямаль. Жаль, перед первым для него мировым первенством опасения вызывает состояние здоровья каталонской звезды. Хочется увидеть Ламина в идеальной форме, однако и без него у «Красной фурии» хватает тех, кто способен дать огня. Например, в атаке времен де ла Фуэнте самыми эффективными стали Ферран Торрес и Ойярсабаль. Чем не звезды? Особенно если вспомнить, что у капитана «Реал Сосьедад» репутация короля финалов и его гол принес Испании европейское золото. А мозг и метроном средней линии — проведший очередной потрясающий сезон в «Барселоне» Педри.
Реалистичная цель
Титул — и никак иначе. «Красная фурия» обязана бороться за золото и — как минимум — играть в финале. Все, что ниже четверки лучших, можно будет расценивать как провал. А чтобы его избежать, у Испании есть все. Звезды, поставленная игра и колоссальная уверенность, которую подкрепляет серия из 31 турнирного матча без поражений (за исключением серий пенальти).
Вероятность титула (Opta): 16,30%
Уругвай
Тренер
Марсело Бьелса — явление в тренерской профессии. Его последователями и учениками можно назвать Хосепа Гвардиолу, Диего Симеоне, Маурисио Почеттино, Андони Ираолу, Хорхе Сампаоли. Однако, как и многие гении, он не всегда чувствует людей. После блестящего старта в отборочном цикле ЧМ-2026 идиллия была нарушена на Кубке Америки-2024, а информацию о напряжении в лагере сборной достоянием общественности сделал завершивший международную карьеру Луис Суарес. То, что для Бьелсы выглядело мотивационными моментами, в коллективе воспринимали как травлю Нуньеса, который не смог сдержать слез. Скандал получился серьезным, но федерация заявила о поддержке тренера, после чего установился хрупкий мир. Все — ради мирового первенства, после которого Бьелса покинет Уругвай. Есть мнение, что, анонсировав свой уход, 70-летний специалист частично снял напряжение перед турниром.
Звезды
Настоящая глыба в составе небесно-голубых — полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, лидер по духу и по игре. Персональная мотивация капитана сборной — реабилитироваться за предыдущее мировое первенство. Вальверде ехал в Катар, полный надежд, а получил абсолютный провал в виде невыхода Уругвая из группы. Позже он признавался, что это стало причиной психологических проблем и привело к спаду в карьере. Однако сильных людей неудачи закаляют и делают еще крепче. Возможность доказать это будет нынешним летом.
Реалистичная цель
Выйти из группы. Вряд ли нынешний Уругвай способен на большее, а Бьелса еще и не отходит от своих принципов. Жесткая дисциплина — и никаких сантиментов: Марсело даже от традиции проводить перед отправкой на большой турнир игру перед своими болельщиками отказался.
Такой казарменный стиль и отсутствие личных бесед с игроками нервировали коллектив на Кубке Америки, и это снова может испортить обстановку в сборной. А так как вторая команда группы с большой долей вероятности сразу попадет на Аргентину, все может закончиться быстро. Это уже не тот Уругвай, который побеждал чемпионов мира на их поле на начальном этапе работы Бьелсы.
Вероятность титула (Opta): 1,54%
Кабо-Верде
Тренер
Героем Кабо-Верде стал Педру Лейтан Бриту, или, как его все называют, Бубишта. 56-летний специалист когда-то сам играл за сборную и был ее капитаном. По окончании карьеры работал в местных клубах, а сборную возглавил в 2020 году — после двух пропущенных Кубков Африки. На турнире-2021 «Синие акулы» преодолели групповой барьер. Спустя два года дошли до четвертьфинала, а пропуск последнего континентального первенства с лихвой компенсировал первый в истории выход на чемпионат мира. Логично, что Бубишта в прошлом году был признан лучшим тренером Африки.
Звезды
Самый известный игрок Кабо-Верде Гарри Родригеш сейчас запасной. Лучшие годы 35-летнего форварда, который в свое время был неплох в «Галатасарае», «Олимпиакосе» и «Фенербахче», позади, но местная легенда будет в заявке. Зато на первых ролях два других старожила сборной — 39-летний голкипер Возинья и 36-летний капитан Райан Мендеш. Среди представителей нового поколения выделяются краснодарец Кевин Ленини, воспитанник «Спортинга» Жоване Кабрал и лучший снайпер отборочного цикла Ливраменто (4 гола). Ждем, что на новый уровень выйдет форвард «Акрона» Беншимол, который в последний день мая забил в ворота Сербии (3:0).
Реалистичная цель
Побороться за выход в плей-офф, выиграв у Саудовской Аравии борьбу за третье место в финальном туре. А также попробовать зацепиться за очки против Уругвая, что будет очень сложно, но вполне реально.
Вероятность титула (Opta): 0,02%
Саудовская Аравия
Тренер
Георгиос Донис возглавил сборную только в апреле, сменив заработавшего себе прекрасную репутацию в африканских и арабских сборных Эрве Ренара. Француза уволили после двух поражений в мартовских контрольных матчах и низкого качества игры, а чашу терпения переполнили 0:3 от Египта.
Очевидный плюс 56-летнего Дониса — знание местного футбола. Грек еще десять лет назад отработал сезон с «Аль-Хилялем». В 2021-м он вернулся в королевство и с тех пор возглавлял четыре клуба. Последним местом работы Дониса был завершивший сезон на 12-м месте «Аль-Халидж».
Звезды
Самый яркий игрок в саудовской заявке — Салем аль-Давсари. 34-летний футболист запомнился всем на прошлом мировом первенстве победным голом в ворота сборной Аргентины. Для ветерана, который в ноябре сыграл 100-й матч за сборную, предстоящий турнир, скорее всего, станет последним в карьере. Кроме него обязательно надо отметить единственного европейского легионера — защитника Сауд Абдулхамида, который провел отличный сезон в «Лансе». А в атаке тон задает автор пяти мячей в отборочном цикле Фирас Аль-Бурайкан. В конце апреля его гол принес «Аль-Ахли» вторую подряд победу в азиатской Лиге чемпионов.
Реалистичная цель
Борьба с Кабо-Верде за третье место в группе, которое может открыть дорогу в плей-офф. Может сказаться эффект новизны с приходом нового тренера, который в своем первом спарринге против Эквадора использовал классические 4−4−2, тогда как прежде для сборной основной считалась схема 4−3−3 и ее вариации.
Вероятность титула (Opta): 0,06%
Прогноз
- Испания
- Уругвай
- Кабо-Верде
- Саудовская Аравия
Первое место Испании сомнений не вызывает. Да и Уругвай должен забирать вторую строчку. Если, конечно, небесно-голубые не повторят сценарий-2022, когда они пропустили вперед Южную Корею. А основная интрига должна свестись к борьбе Кабо-Верде и Саудовской Аравии за третье место. С учетом нестабильности соперника небольшое преимущество будет у африканцев, но против них может сыграть отсутствие опыта выступлений на таком уровне. Тот случай, когда шансы примерно равны.
Автор: Андрей Кузичев