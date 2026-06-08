Испания идет за золотом, Уругваю могут испортить жизнь Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Все о группе Н ЧМ-2026

Марсело Бьелса — явление в тренерской профессии. Его последователями и учениками можно назвать Хосепа Гвардиолу, Диего Симеоне, Маурисио Почеттино, Андони Ираолу, Хорхе Сампаоли. Однако, как и многие гении, он не всегда чувствует людей. После блестящего старта в отборочном цикле ЧМ-2026 идиллия была нарушена на Кубке Америки-2024, а информацию о напряжении в лагере сборной достоянием общественности сделал завершивший международную карьеру Луис Суарес. То, что для Бьелсы выглядело мотивационными моментами, в коллективе воспринимали как травлю Нуньеса, который не смог сдержать слез. Скандал получился серьезным, но федерация заявила о поддержке тренера, после чего установился хрупкий мир. Все — ради мирового первенства, после которого Бьелса покинет Уругвай. Есть мнение, что, анонсировав свой уход, 70-летний специалист частично снял напряжение перед турниром.