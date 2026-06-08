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Неймар на обследовании показал положительную динамику восстановления

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира 2026 года, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).

Источник: Reuters

Ранее глава медицинского штаба «Сантоса» Родриго Зогайб сообщил, что Неймар получил травму икроножной мышцы, отметив, что он сможет без проблем присоединиться к сборной. Позже RMC Sport сообщил, что травма Неймара оказалась серьезнее, чем считалось, и может стоить ему участия в чемпионате мира.

«В понедельник Неймар прошел МРТ. Обследование показало положительную динамику в лечении в пределах ожидаемых параметров. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским штабом сборной Бразилии, сообщает CBF», — написала Симплисио.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня). На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.