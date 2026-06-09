Дмитрий Аленичев: «Месси забьет на ЧМ четыре-пять мячей, а у Криштиану остались только пенальти и штрафные»

Обычно обсуждение любого крупного турнира начинается с фаворитов, но прежде чем перейти к ним, хочу сказать, что мне не очень нравится сам формат чемпионата мира. Из-за расширения до 48 команд зрелищность, на мой взгляд, немного падает. Уверен на сто процентов: много крупных результатов, это однозначно. Некоторые сборные, честно говоря, слабенькие. Принято считать, что на ЧМ такие не пробиваются априори, но в данном случае, считаю, имеет место исключение.
Что же касается фаворитов, то твердо убежден: главных — два. Это Испания и в первую очередь Франция. На мой взгляд, «Трехцветные» обладают самым сильным подбором футболистов. А если у испанцев восстановится Ямаль — говорят, что должен, — то, конечно, они составят конкуренцию команде Дидье Дешама.
Никогда не скрывал, что всегда поддерживаю Португалию, где я добился главных клубных успехов в карьере. И надеюсь, что к паре главных претендентов на победу на ЧМ она на этот раз добавится. Хотя сейчас мало кто верит, что она дойдет до финала. Но я уверен, что с таким составом Португалия способна на многое. В первую очередь за счет четверки полузащитников мирового уровня. Витинья, на мой взгляд, один из лучших — если не абсолютно лучший — игроков планеты на данный момент. Если португальцы удачно выступят на чемпионате мира, думаю, он получит «Золотой мяч». Хотя конкуренты у него достойные — Дембеле, Олисе. Добавляем к хавбеку «ПСЖ» Нуньеша, Бернарду Силву, Бруну Фернандеша — и получаем фантастическую среднюю линию.
Плюс впереди есть Роналду, есть Леау из «Милана», который находится в великолепной форме, — скажем так, капризный мальчик, но если будет в порядке, это серьезная сила для своей сборной. Не забываем при этом о Нуну Мендеше — одном из сильнейших левых защитников планеты. Это уже полсостава — и все звезды первой величины. Как я уже сказал, мало кто верит, что эти ребята дойдут до финала, а я бы этого хотел. И уж до полуфинала Португалия, считаю, способна добраться. Это великолепная сборная.
Да, доводилось слышать мнение, что Криштиану с годами стал не двигателем национальной команды, а якорем. Мол, не поставить в старт нельзя, а пользы от него кратно меньше, чем в лучшие годы. Скажу так: Роналду — это пенальти и штрафные. На этом чемпионате мира именно он, думаю, будет их исполнять.
Если же говорить о его игре в целом, то тут многое зависит от партнеров. Я вот назвал четверку прекрасных полузащитников — и если они станут регулярно находить Криштиану мячом в штрафной, он сможет забивать и с игры. Да, прежней скорости уже нет, это не тот человек, который в свое время мог с центра поля убежать, обыграть и забить. Сейчас Роналду будет находиться на острие, замыкать. И тут все, повторю, зависит от его партнеров.
Здесь уместно сравнение с «вечным» оппонентом Криштиану — Месси. У Лео фантастическая карьера. Для меня это лучший игрок всех времен. Кто бы что ни говорил — у каждого свое мнение, были в истории футбола и Пеле, и Марадона, и Беккенбауэр, и многие другие звезды. Но для меня номер один — Месси.
Слава богу, я попал на его эпоху и видел Лео на поле. Так вот если сравнивать аргентинца с Роналду, то сейчас, как уже сказал, Криштиану — это штрафные и пенальти. А вот Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей — как долгие годы делал это в «Барселоне», в своей национальной команде, как делает это сейчас в MLS. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей. А вот в целом в Аргентину не слишком верю — на мой взгляд, та же Португалия задержится на ЧМ дольше.
12 лет не выходила из группы Германия. Это всегда дисциплинированная, организованная команда. Но по большому счету ярких звезд сейчас в Бундестим нет — поэтому не жду от нее каких-то выдающихся результатов. Хотя задачу перед собой немцы всегда ставят максимальную — взять титул.
Чем-то похожа на Германию и современная Англия: и по уровню состава, и по ожиданиям. В «Трех львов» я тоже не очень верю и, честно говоря, удивлен, что Томас Тухель не включил в заявку ярких исполнителей Палмера и Фодена. Да и защитник «МЮ» Магуайр укрепил бы оборону — несмотря на всю критику в его адрес.
Переживает не лучшие времена еще один постоянный фаворит ЧМ — Бразилия. Если вспомнить прежние поколения — Бебето, Ромарио, Роналдо, Роналдинью, Ривалдо, Кафу, Алдаира, Таффарела, то это были команды- «галактикос». Конечно, нынешняя Бразилия выглядит совсем иначе. В нынешней сборной я назвал бы лучшим игроком… главного тренера Карло Анчелотти. Он среди пентакампеонов точно фигура номер один. Да, есть Винисиус — один из лучших футболистов мира. Есть Рафинья, хотя он пропустил заключительную часть сезона в «Барселоне» из-за травмы, и для бразильцев это большой минус. Но остальные не выдерживают сравнения с теми, кого я назвал из прежних поколений. Поэтому к перспективам Бразилии на этом чемпионате мира отношусь скептически.
Если говорить об игроках из нашего чемпионата, то для РПЛ Дуглас Сантос и Луис Энрике, безусловно, топ-футболисты. Это бесспорно. Но в сборной они могут потеряться на общем фоне. Возможно, сверкнет кто-то помимо Винисиуса и Рафиньи, не исключаю. Но, на мой взгляд, это одна из самых посредственных сборных Бразилии за последние годы. Не хочу говорить слабая — но точно не такая яркая, как раньше.
Выступит на ЧМ и лучший футболист нашего чемпионата — форвард «Краснодара». Я был на суперфинале Кубка России в «Лужниках», своими глазами видел, как его заменили во втором тайме из-за микротравмы. Насколько Джон восстановился, не знаю, но если нападающий сейчас в порядке, то сам прекрасно понимает: чемпионат мира — это шанс еще раз показать себя, доказать всей планете, что он сильный футболист.
Мне очень хотелось бы, чтобы Кордоба сверкнул на этом чемпионате. Учитывая нынешнюю международную обстановку и неоднозначное отношение к российскому футболу в мире, было бы здорово, чтобы люди понимали: в нашей стране тоже выступают сильные игроки. Пусть в данном случае речь об иностранце.
Что же касается основных претендентов на звание лучшего футболиста ЧМ, то тут назову Витинью, Олисе, Дембеле, Мбаппе, Ямаля и Кейна. Многое, конечно, зависит от того, как далеко пройдут их команды, но в целом мой список кандидатов таков. Каждый из перечисленных — топ-игрок.
Но вернемся от персоналий к командам. На каждом ЧМ проявляют себя темные лошадки. Однозначно, сюрпризы будут и теперь. В спорте подобное происходит постоянно — можно вспомнить хотя бы только что завершившийся «Ролан Гаррос», где Мирра Андреева, которую искренне поздравляю с победой, в финале выиграла у 114-й до начала турнира ракетки рейтинга WTA Майи Хвалиньска из Польши. Такие истории — это сенсации.
То же самое касается и чемпионата мира. Думаю, в первую очередь стоит ждать неожиданностей от африканцев — Сенегала, Кот-д’Ивуара, Марокко. Там собраны физически мощные футболисты, просто монстры, так сказать. Функциональная готовность способна стать весомым преимуществом в условиях американской жары.
Способны на сюрпризы и ряд европейцев — например, Турция, Швейцария. Возможно, что-то покажет Мексика — все-таки одна из хозяек ЧМ. Но главный акцент в этом плане тем не менее делаю на представителях Черного континента.
А вот для Узбекистана уже сам выход в финальный турнир чемпионата мира — большое событие. Дальше многое зависит от уровня готовности самих узбеков и их соперников по группе и от того, как команда справится с эмоциями на таком уровне.
Перед стартом мы часто примеряем будущий турнир на себя — чего могла бы добиться на нем Россия? Вот и меня часто спрашивают: вышли бы из группы? Очень сложный вопрос. Мое мнение: это было бы крайне нелегко. Представим, например, что мы попали в компанию с Португалией, Колумбией и Узбекистаном — очень тяжелый жребий, пробиться из такого квартета в плей-офф… Не знаю, не знаю — никакой гарантии не дал бы.
Мы уже давно не проводим официальные матчи. Все-таки встречаться с Аргентиной, Испанией или даже Латвией в турнирах совсем не то же самое, что с Буркина-Фасо в товарищеской игре. Поэтому после нашего возвращения сразу ждать грандиозных результатов ни от сборной, ни от клубов не следует. Все будет происходить постепенно.