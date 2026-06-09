Дмитрий Аленичев: «Месси забьет на ЧМ четыре-пять мячей, а у Криштиану остались только пенальти и штрафные»

Слава богу, я попал на его эпоху и видел Лео на поле. Так вот если сравнивать аргентинца с Роналду, то сейчас, как уже сказал, Криштиану — это штрафные и пенальти. А вот Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной. Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей — как долгие годы делал это в «Барселоне», в своей национальной команде, как делает это сейчас в MLS. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей. А вот в целом в Аргентину не слишком верю — на мой взгляд, та же Португалия задержится на ЧМ дольше.