Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии

«Блажен кто верует, тепло ему на свете».
Александр Грибоедов в одном предложении сформулировал весь трепет вокруг сборной Англии, пророческим взглядом оценив еще и метеорологические условия чемпионата мира по футболу.
Самый ожидаемый турнир четырехлетия будет скорее похож на реалити-шоу на выживание. Четыре временные зоны, три страны (США, Мексика и Канада) с большой географией расстояний, 48 команд и матчи в 30-градусную жару. В этом соревновании победит не та сборная, которая лучше всех играет в футбол, а команда, которая лучше всех будет готова к испытанию. Ключевыми факторами станут глубина и качество состава, научные методики по восстановлению, надежная и простая стратегия игры и сплоченность.
Главный тренер сборной Англии немец Томас Тухель пытается внушить своим работодателям и болельщикам, что все компоненты в его команде точно есть. И 19 июля она сыграет в финальном матче. Пока в это верят. Оставляя сомнения в криптах здравого смысла. Там им прохладнее.
Квалификацию Англия прошла уверенно. Подобно благородной и уверенной в себе даме, которая скользит через весь бальный зал. В этой походке не было особенного изящества, а взгляд на публику не был пронзительным и вызывающим. Англия не пропустила ни одного мяча в отборочной группе, и это оказалось главным достоинством. Забивали столько, сколько создавали, лишь однажды совершив внушительный разгром 5:0 с сербами.
Классика жанра. Два тайма — два разных состава. И первая половина Тухелю категорически не понравилась: «Во втором тайме все выступали на своих позициях, и поэтому у нас выросла скорость, и без мяча мы стали выглядеть куда строже. Первый тайм был больше похож на фристайл. Это замедляло игру и портило контрпрессинг, потому что он начинался не с тех точек, которые мы намечали».
Главный тренер хочет контролировать пространство за счет математических формул, а не гения собственных исполнителей. Вдохновение часто страдает от капризов, цифры не подведут. 4−2−3−1 — постулат победы Томаса Тухеля.
Из этих цифр и алгебры игры он выбирал себе состав на этот чемпионат. Вне контекста остались Фил Фоден и Коул Палмер. Два игрока, способных на нестандартные решения в структурной игре. Палмер в прошлогоднем голосовании «Золотого мяча» получил самую высокую оценку из англичан — 8-е место. В каждом из финалов, в котором он играл, — либо забивал, либо делал голевую передачу (финал молодежного чемпионата Европы-2023 и Евро-2024). В прошлом году здесь, в Америке, в финале клубного ЧМ с «Челси», в убивающей жаре он летал по полю будто подключенный к какому-то персональному кондиционеру и просто издевался над «ПСЖ». Фоден в свои 25 собрал уже все карьерные титулы (шесть чемпионств АПЛ и Лига чемпионов), предыдущий тренер сборной Саутгейт без Фила как игрока атаки разных позиций сборную не представлял.
Как таких не взять?
Тухель радикально решил вопрос, который долго тревожил Гарета Саутгейта, — как одновременно разметить на поле Фодена и Палмера без потери качеств каждого из них. Это сильно напоминало проблему тренеров сборной Англии из нулевых. Лэмпард и Джеррард должны быть в сборной. Но вместе чего-то яркого так и не получилось.
Фоден и Палмер претендовали на позицию «десятки» в системе Тухеля. Немец их проверял в контексте больших матчей даже в тандеме. Оба не сияли. В отличие от Моргана Роджерса. Или Джуда Беллингема. Хотя по ходу квалификации он как-то не вызвал «испанца». Все были в шоке. Конфликт? В этой паре тоже кто-то «диктатор»? Может, и было. Не важно. Беллингем в сборной. Именно ему достался 10-й номер в заявке на ЧМ, что косвенно подтверждает игрока «Реала» как футболиста стартового состава.
Критерий «трудного сезона» не бьется с приглашением, например, Джона Стоунса, если быть последовательным. С января за «Сити» он сыграл только… четыре матча. Но Тухелю Джон важен как игрок двух ключевых позиций (центральный защитник и опорный) и важнейший характер в раздевалке. Помешанный на «цифровых данных» тренерский штаб получил из «Сити» успокаивающие цифры его формы. Стоунс — крепкий как камень.
Как объяснял сам Тухель, он собирает не таланты, ему важнее лучший на сейчас коллектив. Сборная должна быть похожа на команду АПЛ, в которой эго каждого дополняет партнера и делает их союз нерушимым и свободным.
Только так можно пройти всю дистанцию чемпионата.
Основные роли в команде уже распределены. Вертикаль Пикфорд — Райс — Кейн, вокруг которой выстраивается вся команда, была сделана еще предыдущими турнирами. Открытие этого сезона в «Ман Сити» Нико О’Райли — левый фланг, Рис Джеймс из «Челси» — правый. Гехи из «Сити» и Конса из «Виллы» — центр обороны. Деклан Райс в напарники получит очень яркого игрока из «Ноттингема» Эллиота Андерсона, который попал в сборную как раз при Тухеле. К тому же он рыжий. А без такого фарта никакие цифры не помогут.
Десятый номер — Беллингем.
Тухелю предстоит увлекательная головоломка с флангами атаки. На правом ему нужно сделать выбор между игроками «Барселоны» Маркусом Рэшфордом и Энтони Гордоном. На левом — между игроками «Арсенала» Сака и Мадуэке. Железобетонный игрок основы Сака не так давно вернулся после долгой травмы и выглядел уставшим в финальных матчах сезона. Мадуэке заменял его ярко.
Он едет в статусе капитана сборной и человека, от которого зависит успех всей кампании. Если не Кейн, то кто? Вопрос риторический.
Можно смотреть на скамейку и увидеть там Олли Уоткинса и даже самый большой сюрприз этого состава Айвана Тони. Два года назад он уехал из «Брентфорда» на другую планету — в саудовскую лигу. Обычно там заканчивают с большой игрой, компенсируя это существенным добавлением нолей после единицы на балансе своей банковской карты. Тони и сам не ждал такого поворота. Он просто бил по воротам и за два года настрелял 72 мяча. Этого хватило, чтобы оказаться в списке вместо игроков АПЛ Калверта-Льюина, Соланке и Уэлбека. 30-летний Тони едет на свой первый мир. Он мог оказаться и четыре года назад в Катаре. Но тогда ФИФА дисквалифицировал Айвана на восемь месяцев, подозревая в играх на ставках. Его биография вполне претендует на интерес со стороны документалистики. Осталось в нее добавить успех в сборной.
В этой команде интересный баланс опыта и первого интереса. Больше десяти футболистов, которых вызывали в сборную не больше десяти раз. Шесть игроков уже в калибре «английского долголетия» — более 50 вызовов в национальную команду. И ни одного, кто был бы близок к этим граням.
Болельщики «Ливерпуля» в составе не найдут ни одной знакомой фамилии.
Количество игроков из «Челси», «Тоттенхэма» и «МЮ» такое же, как из «Кристал Пэлас» и «Ноттингема». Такова жизнь.
Период между окончанием еврокубков и началом чемпионата мира пролетел за мгновение, и пока нет уверенности в свежести игроков команд, что сыграли финалы еврокубков. А там было сразу три английских клуба — «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» и «Арсенал». Это восемь футболистов сборной.
После энергозатратного года они попадают на мощнейшую подготовку к сложным кондициями чемпионата.
Спортивные ученые, работающие с олимпийской сборной Великобритании, вместе с Тухелем разработали программу, которую вполне можно было бы назвать «Железный человек». Например, такое упражнение- исследование. Каждый игрок крутит педали 45 минут в закрытом тенте. Нюанс в температуре внутри — там 35 градусов. А ученые сидят и изучают, как организм реагирует на нагрузку в таком режиме.
Тухель собрал основу команды за две недели до начала чемпионата в Майами. Специально, чтобы как можно быстрее приступить даже не к футбольной подготовке, а именно к акклиматизации.
«Мы будем вместе 24 часа каждый день. Никто не поедет домой отдохнуть и вернуться через сутки. Важно, как мы будем чувствовать себя вместе. Мы рассчитываем на общий командный дух», — немец постоянно подчеркивает, что для победы надо стать не столько командой, сколько семьей. Говорят так, к слову, многие. Получается не у всех.
До Гарета Саутгейта в новейшей истории Англия всегда воспринималась командой-комедией. Очень дорогие футболисты из самой раскрученной лиги всегда в зеркале видели себя фаворитами Евро или чемпионата мира. Но это было кривое зеркало. Не смешное, а грустное. Никого не удивлял вылет на ранней стадии и какой-нибудь скандал. Каждое поколение сверкало золотыми доспехами ожиданий, которые обязательно пробивала простая палка.
Саутгейт изменил многое. Команда забиралась на невероятные вершины успеха — два финала Евро. Полуфинал чемпионата мира! Но так и не сделала главного. Она не победила. Она не дошла до пика. На футболках англичан пока так и остается одна звезда за домашний чемпионат мира-1966.
Перед турниром в Америке у англичан опять знакомые ощущения — этот состав, кажется, похож на чемпионский, этот тренер, кажется, знает, что делает.
Вводное слово «кажется» сейчас все-таки самое важное в предложении. В нем вся неуверенность прошлых лет и боязнь спугнуть фарт.
Они могут! Хотя…
Грибоедовское «Свежо придание, а верится с трудом» тоже вполне уместно. По крайней мере сейчас, пока ничего не началось.