Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии

Можно смотреть на скамейку и увидеть там Олли Уоткинса и даже самый большой сюрприз этого состава Айвана Тони. Два года назад он уехал из «Брентфорда» на другую планету — в саудовскую лигу. Обычно там заканчивают с большой игрой, компенсируя это существенным добавлением нолей после единицы на балансе своей банковской карты. Тони и сам не ждал такого поворота. Он просто бил по воротам и за два года настрелял 72 мяча. Этого хватило, чтобы оказаться в списке вместо игроков АПЛ Калверта-Льюина, Соланке и Уэлбека. 30-летний Тони едет на свой первый мир. Он мог оказаться и четыре года назад в Катаре. Но тогда ФИФА дисквалифицировал Айвана на восемь месяцев, подозревая в играх на ставках. Его биография вполне претендует на интерес со стороны документалистики. Осталось в нее добавить успех в сборной.