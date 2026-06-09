Что немцу хорошо

Тому, кому хочется, чтоб англичане наконец добрались до победы на крупном турнире, которой не добивались уже ровно 60 лет, с домашнего мирового первенства 1966 года, нужно обязательно проверить, как они выступали в квалификации. Шокирует уже статистика. Восемь выигранных матчей из восьми — это, конечно, так себе довод, учитывая набор оппонентов из сербов, албанцев, латвийцев и андоррцев. Но важно, что в этих восьми матчах сборная Англии вообще ничего не пропустила. Причем статистика продвинутая утверждает, что никакого везения — ничего пропустить и не могла. Так называемый коэффициент xGA — ожидаемых пропущенных голов, то есть, по сути, тех, что были бы забиты ими при нормальной реализации, — составил у англичан 0,27. Удивительная цифра.