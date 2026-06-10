«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

Трансляции, которые начинаются в промежутке с 20.00 до 23.00, конечно, постараюсь не пропустить. В отличие от тех, что будут глубокой ночью или уже под утро. Ну, а пересматривать игры в записи — дело неблагодарное. Так поступаю лишь в одном случае: когда есть профессиональная заинтересованность и надо изучить либо потенциального новичка, либо ближайшего соперника, либо прошедший матч своей команды.