«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

Первый чемпионат мира, который я помню еще мальчишкой, — 1982 год, Испания. Там было 24 команды. С 1998-го их стало 32 — и это, на мой взгляд, оптимальный вариант.
Но ЧМ-2026 пройдет в новом формате — 48 участников и более сотни матчей. Что, конечно, размывает уровень турнира, резко снижает к нему интерес. По крайней мере, на групповой стадии. Теперь она похожа на разогрев.
Пожалуй, единственный плюс расширения — возможность поближе познакомиться с командами, которые раньше никак не могли прорваться через жесткий отбор, а сейчас получили шанс проверить себя на фоне топов. Надеюсь, сборные Боснии, ДР Конго, Кабо-Верде, Кюрасо и Узбекистана приятно удивят.
Даже не представляю, сумеет ли кто-то в России посмотреть все 104 матча. Особенно из-за разницы в часовых поясах. Ну, а для меня эта задача просто невыполнимая — учитывая, что отпуск уже заканчивается и 15 июня «Балтика» заезжает на сбор в Светлогорск. Двухразовый режим тренировок, работа с новичками отнимают уйму времени и сил.
Трансляции, которые начинаются в промежутке с 20.00 до 23.00, конечно, постараюсь не пропустить. В отличие от тех, что будут глубокой ночью или уже под утро. Ну, а пересматривать игры в записи — дело неблагодарное. Так поступаю лишь в одном случае: когда есть профессиональная заинтересованность и надо изучить либо потенциального новичка, либо ближайшего соперника, либо прошедший матч своей команды.
К фаворитам ЧМ-2026 все причисляют Испанию, Францию, Германию, Аргентину и Бразилию. Банально, но такова объективная реальность. Впрочем, к «большой пятерке» я бы добавил еще и Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю.
Голландская футбольная школа — это по-прежнему высочайший знак качества. Там продолжают растить очень сильных игроков. Другое дело, что уровень финансирования местных клубов не позволяет им сегодня бороться за трофеи в европейских турнирах. И на первый план выходят тренеры из Испании и Италии.
А все хорошее, что происходит в голландском футболе, многие уже не замечают. Хотя там, как и раньше, выпуск талантливой молодежи поставлен на поток. Она обучаема, довольно быстро прогрессирует. Я, как тренер, наблюдаю за этим процессом с огромным интересом.
Вот почему на ЧМ-2026 буду болеть не только за Нидерланды, но и за Кюрасао, где в составе сплошные голландцы, а тренирует их наш старый знакомый — Дик Адвокат.
В кого совершенно не верю, так это в Португалию. Просто не вижу предпосылок для триумфа. Возьмем, к примеру, «Спортинг», который в минувшем сезоне сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный козырь команды — потрясающая сыгранность. Одни играли на своих сильных качествах, другие дополняли их, нивелируя слабые.
В сборной такого не наблюдается. Когда португальцев называют европейскими бразильцами, в это вкладывают глубокий смысл. А его на самом деле не так уж много.
Я не знаю, в каком состоянии подходит к турниру Криштиану Роналду. За его «Аль-Насром», как и в целом за футболом в Саудовской Аравии, не слежу. Что ж, тем любопытнее посмотреть, каким окажется КПД 41-летнего футболиста на его шестом чемпионате мира.
Последняя фраза применима и к Месси, которому в разгар турнира исполнится 39. Но в Аргентину верится больше, чем в Португалию. Потому что у Лионеля Скалони лучше отстроена командная игра.
Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и Бразилию, которая на таких турнирах никогда не опускается ниже определенной планки. Вдобавок там тренер классный — Карло Анчелотти. Он великолепный психолог, хорошо чувствует своих игроков. Уверен, бразильцы будут постепенно разгоняться и выйдут на пик формы уже в плей-офф.
Еще из южноамериканских команд мне интересны Колумбия и Уругвай. За последнее время видел немало матчей с их участием и был впечатлен. Не только мастерством отдельных исполнителей, но и очень высоким уровнем единоборств. По сравнению с Европой — совсем другой футбол, более контактный.
А из представителей Африки выделяется Марокко. Четыре года назад эта сборная уже преподнесла сюрприз и с тех пор слабее не стала. Там собраны опытные футболисты, давно играющие в Европе. Они способны попортить нервы кому угодно.
Подарит ли чемпионат мира что-то новое с точки зрения тактики? Ответ узнаем через месяц. Пока прослеживается вот какая тенденция: появляется все больше универсальных команд, которые начинают встречать соперника далеко от своих ворот. Таким образом, атакуя, они уже защищаются. И наоборот, защищаясь — атакуют.
Отсюда вопрос: против Испании и Франции выйдет кто-то с высокой линией обороны или просто будет ставить «автобус»? Первый вариант не кажется мне авантюрным. Тут все зависит от подбора игроков. Среди участников хватает команд, которые могут позволить себе играть в активный, агрессивный футбол на чужой половине поля.
А слабые места есть у любой сборной. И фавориты — те же испанцы с французами — не исключение.
Действующие чемпионы Европы, на мой взгляд, немножко легковесны и уязвимы при стандартных положениях, потому что в составе мало высокорослых игроков. У команд, которые умеют обороняться плотно, агрессивно, выбегают в быстрые атаки и хороши на стандартах, с такой Испанией всегда будет шанс на победу.
А у Франции при всей надежности обороны и целой россыпи звездных полузащитников бросается в глаза зависимость от лидера нападения — Мбаппе. Когда он в порядке, сдержать его очень тяжело. Но если форвард не в оптимальных кондициях, часто теряет мячи, соперники могут этим воспользоваться и наказать.
Несмотря на расширенный формат, надеюсь, ЧМ-2026 не разочарует болельщиков и подарит нам много ярких матчей. Если не на групповом этапе, то уж в плей-офф точно!