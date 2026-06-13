США втоптали в газон Парагвай. У одноклубника Головина — дубль, защитник «Динамо» кошмарно провалился

Удивительное совпадение, но со всеми своими соперниками по группе сборная США, от которой как от хозяев чемпионата мира ждут много, играла товарищеские матчи в процессе подготовки к турниру. Год назад, в июне 2025-го — с Турцией (1:2), затем в октябре — с Австралией (2:1) и, наконец, в ноябре, то есть семь месяцев назад — с Парагваем (2:1). Пожалуй, сейчас американцев вполне бы устроил такой расклад по результатам — две победы железно выводят в плей-офф, возможно, даже с первого места.
Если же сравнивать составы, которые главный тренер «янки» Маурисио Почеттино и его коллега Густаво Альфаро, которого латиноамериканские комментаторы уважительно называют Профессор, выставили семь месяцев назад и сейчас, то у американцев набралось всего четыре совпадения. Но это объяснимо — в товарищеском матче играли по большей части резервисты, тогда как сейчас на поле «СоФай Стэдиум» в Лос-Анджелесе вышли все сильнейшие. Единственная неожиданность, да и то относительная, касалась позиции вратаря — там вышел Мэтью Фриз, а него его тезка Тернер. Интересно, но в ноябре Фриз тоже был в старте.
А вот у Парагвая совпадений по сравнению с ноябрем было аж восемь — ровно по одному изменению в каждой линии за исключением голкипера. И тогда, и сейчас в старте вышел защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, расположившийся справа. Появился в основе и экс-футболист «Краснодара» Хуниор Алонсо, а вот проведший четыре года в «Динамо» Фабиан Бальбуэна хоть и попал в заявку на турнир, но на этот матч остался в запасе.
Перед стартовым свистком прошла небольшая церемония открытия. Специально приглашенный актер Джейсон Судейкис (звезда «Теда Лассо», и это прямо классный выбор организаторов) произнес небольшую речь, затем на газон вынесли флаги всех участниц турнира (Ирану досталось небольшое «буу», а помимо хозяев громче всего приветствовали Испанию), после чего поп-дива Кэти Перри спела песню (выглядела она куда живее выступавшей накануне в Мехико Шакиры).
Любопытно, что президента США Дональда Трампа на стадионе не было, хотя по идее его появление соответствовало статусу события. Возможно, он решил, что с него достаточно похода на третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио», где он был жестко освистан публикой, потом уснул по ходу игры, что зафиксировали бесстрастные и безжалостные камеры, а затем еще и подвергся жесткой критике в медиа. Или же был занят подготовкой к своему 80-летнему юбилею, который Трамп будет отмечать в воскресенье, и лететь на другой конец страны было не с руки. Не было на «СоФай Стэдиум» и вице-президента Джей Ди Вэнса, так что американскую администрацию представлял госсекретарь Марко Рубио, сидевший в ложе рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Впрочем, звезд на трибунах было достаточно — на игру пришли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, чета Бекхэмов, — и, очевидно, им явно понравилось увиденное. Сборная США в первом тайме катком прошлась по сопернику. Это была фирменная команда Почеттино — отменно готовая физически, бегущая, жестко прессингующая, быстро двигающая мяч. Благо, что нынешний состав американцев вполне подходит под этот футбол (и неудивительно, что в свое время Поч так страдал в «ПСЖ» с Лео Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе).
Парагвай пытался выстраиваться максимально компактно, поднимая при этом линию обороны. Но американцы раз за разом находили способ вскрывать эту конструкцию, исполняя продольные передачи за спину защитникам. Понятно, что большое значение здесь имеют правильные открывания и правильный тайминг исполнения паса, поэтому «янки» часто подолгу катали мяч, выжидая нужного момента. Второй и третий голы — отличная тому иллюстрация. Сначала Кристиан Пулишич убежал за спину Касересу и покатил мяч в центр Фалориду Балогуну, а затем Малик Тиллман нашел своего центрфорварда на пространстве, а одноклубник Александра Головина по «Монако» издевательски легко разобрался с двумя центральными защитниками.
Первый же гол, который и задел настроение всей игре, американцы забили, подловив Парагвай в переходной фазе. Александер Фримен и Уэстон Маккенни разогнали атаку, а дриблинг Пулишича настолько ввел защитников в ступор, что дело закончилось тычком по своим воротам. Одним из несчастных был Касерес, для которого этот тайм превратился в настоящий кошмар.
В начале второго тайма случился любопытный эпизод, связанный с судейством. Рефери Дани Макеле показал было желтую карточку защитнику американцев Тиму Риму, но после вмешательства ВАР отменил решение — там была явная симуляция со стороны Мигеля Альмирона, которому в итоге и было вынесено предупреждение.
Что же касается игры, тот сборная США если и сбавила обороты, то не слишком сильно. Разгромный счет был бы вполне заслуженным (гол Парагвая, случившийся после дальнего заброса, явно выглядел случайным), и на последних секундах американцы этого добились — роскошный удар «шведкой» удался вышедшему на замену Джованни Рейне.
В итоге все три хозяева этого чемпионата мира начали турнир успешно — Мексика и США убедительно выиграли, Канада свела свой матч вничью.
Во втором туре американцы 19 июня сыграют с Австралией, а Парагвай в этот же день — с Турцией.
Маурисио Почеттино
Густаво Альфаро
Дамиан Бобадилья
7′
Фоларин Балогун
(Кристиан Пулишич)
31′
Фоларин Балогун
(Малик Тилльман)
45+5′
Джованни Рейна
(Алекс Фримен)
90+8′
Маурисиу
(Хулио Энкисо)
73′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
8
Уэстон Маккенни
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
4
Тайлер Адамс
59′
2
Сержиньо Дест
72′
9
Рикардо Пепи
10
Кристиан Пулишич
46′
14
Себастиан Берхалтер
20
Фоларин Балогун
72′
21
Тимоти Веа
17
Малик Тилльман
82′
7
Джованни Рейна
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
90+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
19
Хулио Энкисо
4
Хуан Хосе Касерес
10′
79′
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
79′
80′
17
Каку
10
Мигель Альмирон
53′
79′
7
Рамон Соса
16
Дамиан Бобадилья
46′
11
Маурисиу
9
Антонио Санабрия
62′
18
Алекс Арсе
88′
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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