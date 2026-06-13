США втоптали в газон Парагвай. У одноклубника Головина — дубль, защитник «Динамо» кошмарно провалился

Любопытно, что президента США Дональда Трампа на стадионе не было, хотя по идее его появление соответствовало статусу события. Возможно, он решил, что с него достаточно похода на третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио», где он был жестко освистан публикой, потом уснул по ходу игры, что зафиксировали бесстрастные и безжалостные камеры, а затем еще и подвергся жесткой критике в медиа. Или же был занят подготовкой к своему 80-летнему юбилею, который Трамп будет отмечать в воскресенье, и лететь на другой конец страны было не с руки. Не было на «СоФай Стэдиум» и вице-президента Джей Ди Вэнса, так что американскую администрацию представлял госсекретарь Марко Рубио, сидевший в ложе рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино.