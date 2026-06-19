Фанаты Роналду затравили Бруну Фернандеша: требуют заткнуть эго и играть через Криштиану

Сборная Португалии — одно из главных разочарований первого тура группового этапа чемпионата мира. Одни из главных фаворитов турнира не справились с ДР Конго (1:1), хотя африканцы лишь во второй раз в истории участвуют на ЧМ. Причем в прошлый раз, в 1974-м, страна еще носила другое название — Заир. И получила независимость всего 14 лет назад.
Персональным разочарованием в составе португальцев стал Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру, однако не запомнился вообще ничем: отметился тремя ударами, ни разу не попал в створ и украл голевой момент у Бруну Фернандеша — не оставил мяч атакующему полузащитнику, который находился в более комфортной позиции для удара, а сам неподготовленно пальнул мимо ворот.
Роналду разочаровал в первом матче чемпионата мира
При этом ожидания от Роналду были высоки — их задрали другие звездные нападающие и, в частности, Лионель Месси. Главный карьерный визави португальца в первой игре ЧМ вонзил три мяча в ворота Алжира (3:0). Бодро начали и Эрлинг Холанд с Килианом Мбаппе — оформили по дублю. Вот только Криша в гонке бомбардиров пока нет вообще.
А после игры на Роналду хлынула критика. Многие эксперты удивлялись, как можно было всю игру держать на поле 41-летнего эгоиста, от которого страдает вся команда. И все равно, что он лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории сборной Португалии — сейчас национальная команда только страдает от самоуверенного ветерана. Причем так было и на прошлых крупных турнирах. На ЧМ-2022 он отметился лишь одним голом (с пенальти), на Евро-2024 — одной голевой передачей.
«Важно вот, что. Люди, смотрящие дома: забить нужно команде, а не лично тебе. И я объясню. Криштиану много раз был в таком положении. Сделай рывок к воротам — и защитник встанет перед выбором. Но из-за того, что он сам хочет забить, он встает на пути Бруну Фернандеша, а не бежит во вратарскую. Защитнику пришлось бы бежать за Роналду, и Бруну в касание отправил бы мяч в сетку. Но поскольку он хочет забить сам, то встает на пути мяча, и тогда защитнику проще обороняться. И об этом я и говорю: забить нужно команде, а не лично тебе. Вы сами видели реакцию Бруну», — анализировал экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри.
Роналду в основном критиковали бывшие футболисты или ТВ-эксперты. Болельщики неожиданно встали на сторону Криштиану и устроили в соцсетях травлю других футболистов сборной Португалии. По их мнению, в слабой игре форварда виноваты именно партнеры.
Поклонники Роналду атакуют соцсети португальцев, жестче всех досталось Бруну
Фанаты Криштиану заспамили соцсети партнеров Роналду неприятными комментариями. Выступила даже сестра Криша Катя Авейру — лайкнула пост с высмеиванием Бруну Фернандеша и опубликовала собственное заявление: «Магическим образом они разучились пасовать, отбирать мяч и выходить в контратаки. Вся игра свелась к перепасовкам назад в полузащите… Странный чемпионат мира. Очень странный».
Бруну же стал одной из главных мишеней заступников Роналду. Под последней публикацией атакующего полузащитника в соцсетях набралось уже под 80 тысяч комментариев — большинство высмеивает и критикует рекордсмена АПЛ по количеству голевых передач за один сезон (21). А ведь досталось и другим игрокам: Витинье, Жоао Невешу — фанаты даже ворвались с оскорблениями в соцсети его девушки. Вероятно, из-за недавнего заявления полузащитника о том, что незаменимых в сборной Португалии нет. Под одним из недавних постов Невеша вообще 150 тысяч комментариев, самые популярные из которых набирают десятки тысяч лайков.
Самый бред — комментарии под публикациями Диогу Жоты, умершего почти год назад. Бывшему нападающему сборной Португалии, чьи родители присутствовали на игре с Конго, а предматчевое исполнение гимна португальцы посвятили именно ему, пишут то же самое, что и остальным. Чаще пасуй на Роналду, без Криштиану ты никто и все в таком роде. К счастью, часть комментаторов все же понимает трагичность ситуации и оставляет нейтральные комментарии в ответ на бред остальных.
- «Ты [Бруну] — самый большой ненавистник Роналду»
- «Ты можешь просто пасовать на Роналду?»
- «Борись за Роналду, это его последний чемпионат мира. Он дал вам все»
- «Бро, просто отдай ему пас»
- «Многие игроки только мечтают о том, чтобы в их команде находилась легенда масштаба Роналду. У вас есть возможность играть с ним, почему же вы его ненавидите? Вы должны быть счастливы и считать это привилегией. Мне интересно, за что вы не любите его»
- «Пожалуйста, уважайте капитана Роналду»
- «Отдай пас Роналду»
- «Покажи немного уважения Роналду»
- «Мне так стыдно за тебя [за Бруну]. Может, Месси — твой кумир, но тебе нужно пасовать на Роналду, и он сделает так, чтобы команда двигалась по стадиям чемпионата мира вперед»
- «Бруну, как тебя могли сравнивать с Де Брейне? Ты даже не можешь сделать одну передачу! Роналду выиграл три трофея для Португалии. В 41 год он все еще полезен. Вам всем нужно играть за него, это его последний чемпионат мира»
Интересно, как подобное поведение болельщиков в соцсетях скажется на результатах португальцев. Во втором туре команда Роберто Мартинеса встретится с Узбекистаном, который в первом матче уступил Колумбии (1:3) и отчаянно нуждается в набранных очках. Посмотрим, появится ли Криштиану вновь в стартовом составе, и его блеклый перформанс все же заставит Мартинеса сделать выбор в пользу других нападающих.
Артемий Кутейников