Фанаты Роналду затравили Бруну Фернандеша: требуют заткнуть эго и играть через Криштиану

«Важно вот, что. Люди, смотрящие дома: забить нужно команде, а не лично тебе. И я объясню. Криштиану много раз был в таком положении. Сделай рывок к воротам — и защитник встанет перед выбором. Но из-за того, что он сам хочет забить, он встает на пути Бруну Фернандеша, а не бежит во вратарскую. Защитнику пришлось бы бежать за Роналду, и Бруну в касание отправил бы мяч в сетку. Но поскольку он хочет забить сам, то встает на пути мяча, и тогда защитнику проще обороняться. И об этом я и говорю: забить нужно команде, а не лично тебе. Вы сами видели реакцию Бруну», — анализировал экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри.