«В плей-офф Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. Будет играть в меньшинстве». Колонка Нигматуллина

На ЧМ-2026 многолетнее противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду вышло на новый виток. Оба приехали на свой шестой чемпионат мира, но начали по-разному. Один выдал хет-трик с Алжиром, другой провел на редкость посредственный матч с ДР Конго.
Конголезцы казались не самым грозным соперником, поэтому 41-летнего Криштиану выпустили в старте. Увы, надежды, что и он забьет африканцам столько же, сколько накануне Месси, не оправдались.
Я не удивлен. Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст Роналду — 29 лет, это все иллюзии. Его скоростные качества и выносливость давно оставляют желать лучшего. Думаю, сегодня уже для всех очевидно: пока Криштиану на поле, сборная играет вдесятером. Он одержим рекордами, но в какой-то момент должен честно сказать себе: «Стоп!».
В этой ситуации на первый план выходит фигура тренера. Готов ли Роберто Мартинес использовать в атаке другие варианты? Рискнет ли усадить в запас капризную постаревшую звезду? И как на такой поворот отреагирует сам Криштиану? Ответы получим в ближайшие дни.
Если провал португальца не стал для меня сюрпризом, то от почти 39-летнего аргентинца хет-трика в стартовом туре я не ждал. Что ж, в этом матче совпало все: и Алжир оказался мягкой игрушкой, и Зидан-младший в раме слабенько отыграл. Вдобавок арбитр в первом тайме пощадил Лео, когда тот шипами прошил икроножную мышцу защитника Манди. Обычно за такой фол сразу дают красную. Тут не было даже желтой.
Впереди у Аргентины Австрия и Иордания. Возможно, в этих матчах Месси вновь порадует голами. Но в плей-офф всплеска от него не жду.
Я же вижу, как он играет за «Интер» из Майами. Да, забивает, голевые раздает. Но вспыхивает эпизодами, точечно дозируя нагрузку. Для МЛС, учитывая невысокий уровень лиги, этого вполне достаточно. А здесь-то чемпионат мира!
Когда начнутся игры на вылет, Аргентина с Месси превратится в Португалию с Криштиану Роналду. То есть будет играть в меньшинстве. Лео ведь тоже мало двигается, не участвует в прессинге, обороне вообще не помогает, а серьезные соперники могут оставить его без мяча, лишив главного козыря.
Найдет ли в себе смелость Лионель Скалони распределять игровое время капитана в зависимости от его реальной эффективности на поле? Если нет — далеко Аргентина не продвинется. Впрочем, в ее чемпионские перспективы я в любом случае не верю. Звездный час этой команды был четыре года назад в Катаре.
Для меня фавориты ЧМ-2026 — Франция и Испания. «Трехцветные» в первом тайме с Сенегалом смотрелись неубедительно. Зато во втором включились на полную катушку, и все встало на свои места.
Действующие чемпионы Европы в матче с Кабо-Верде, конечно, разочаровали. Однако это не повод сбрасывать их со счетов. Ну недооценили скромных парней из маленького островного государства, бывает. Уверен, второй раз на грабли уже не наступят.
Этот матч подарил миру нового героя — голкипера Возинью. Даже в любительской лиге вратари порой творят чудеса, совершают умопомрачительные спасения. Тут, как ни странно, не было ни того ни другого. Все, что мы увидели за 90 минут, — базовые вратарские навыки и колоссальный запас удачи.
Но! Команды по уровню мастерства в разных полушариях, поэтому удельный вес каждого сейва Возиньи очень высок. Плюс личная история — 40 лет, профессиональную карьеру начал в 25, провел ее в заштатных клубах. И такой дебют на чемпионате мира!
Это просто красивая сказка. Отсюда и рекордное количество подписчиков в соцсетях.
Возинья — добротный голкипер. Но переоценивать его не стоит. Не удивлюсь, если уже в следующем туре ему набьют мячей семь — как бедняге Руму из сборной Кюрасао.
Блеснул на старте ЧМ-2026 и вратарь сборной Австралии Патрик Бич. Ему 22, данные великолепные, в сенсационную победу над Турцией внес огромный вклад. Если продолжит в том же духе, скоро переберется в какой-нибудь европейский клуб.
Сильный матч с Англией выдал и Доминик Ливакович. Если бы не он, счет был бы крупнее. Про хорвата, как и про мексиканца Очоа, в шутку говорят, что он напоминает о себе раз в четыре года. На чемпионате мира пофеерит, а начинается клубный сезон — и Ливаковича не видно, не слышно.
Еще мне нравится голкипер сборной Японии Дзион Судзуки. У этого темнокожего парня необычная судьба. Родился в США, папа — ганец, мама — японка. Вот такая гремучая смесь. Играет за «Парму», где ярко себя проявляет. С Голландией тоже отыграл неплохо, неоднократно выручал.
С большим интересом слежу и за немцем Йонасом Урбигом. Я подписан на него в соцсетях, каждый день наблюдаю, как он пашет в сборной на тренировках. Юлиан Нагельсманн взял его в Америку, хотя в заявку не включил.
Этому есть объяснение. В «Баварии» у Урбига было мало игровой практики. А в сборной первым номером считался Оливер Бауманн. Вторым — Александр Нюбель. С ними команда прошла весь отборочный цикл, решила задачу, и Нагельсманн не стал кого-то из них отцеплять. Проявил уважение.
При этом основной вратарь сейчас — Мануэль Нойер. После Евро-2024 он за сборную не выступал, в марте ему исполнилось 40. Но возраст для такого мастера не помеха. В чем Нагельсманн убедился в минувшем сезоне — в том числе в Лиге чемпионов. И предложил Нойеру вернуться в национальную команду.
Тренер прекрасно понимает: Бауманн — неплохой голкипер. А Нойер — топовый. С ним защитники чувствуют себя намного увереннее.
Что касается Урбига, для меня он — идеальный вратарь. Соответствует всем современным канонам. Рост (189 см), возраст (в августе стукнет 23), техника, психологическая устойчивость. А как играет ногами!.. Может спокойно через все поле такой пас отдать, что партнер выскочит один на один с вратарем.
Урбиг — будущее сборной Германии. И «Баварии», где со следующего сезона начнет играть постоянно. Теперь уже Мануэль станет его сменщиком. Я читал, что легендарного голкипера подобная роль устраивает, готов всячески помогать юному преемнику.
Ну, а пока на чемпионате мира Нойер постарается привести сборную к титулу — как и в 2014-м. Не знаю, что из этого получится. Но за такого вратаря хочется болеть персонально. Глыба!