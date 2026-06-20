Главный провал ЧМ — Турция: лишилась шансов на плей-офф после двух туров и даже ни разу не забила

Оба турецких матча прошли по похожему сценарию. Команда Винченцо Монтеллы владела территориальным преимуществом, часто атаковала и очень много била. Против Австралии турки набрали 72% владения мячом, против Парагвая — вообще 79%. А суммарно за две игры Турция нанесла 62 удара и при этом ни разу не забила. По данным Opta, это антирекорд чемпионатов мира. Один Арда Гюлер за два матча нанес 11 ударов. Столько же попыток у Хакана Чалханоглу, а лидером оказался Кенан Йылдыз из «Ювентуса» — у него 12 ударов за две игры, при этом в последних 11 матчах за сборную вингер не отличился ни одним результативным действием.