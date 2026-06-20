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:
Гаити
0
П1
X
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завершен
Шотландия
0
:
Марокко
1
П1
X
П2

Главный провал ЧМ — Турция: лишилась шансов на плей-офф после двух туров и даже ни разу не забила

Ужасный результат.

Источник: Reuters

Турция уступила Парагваю во втором туре группового этапа чемпионата мира (0:1) и досрочно заняла последнее место в квартете D. Даже в случае победы над США в последнем туре турки не поднимутся и на третье место — по личным встречам уступят Австралии и Парагваю, которые после двух игровых дней имеют по три балла, заработав их в матчах с Турцией.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа D, 20.06.2026, 6:00
Турция
0
Парагвай
1

Турция очень много атаковала, но не забила ни одного гола

Изначально турки выглядели одними из фаворитов группы наравне с США. Только, если американцы выиграли оба матча группового этапа, европейская команда потерпела два поражения, встретившись с андердогами — Австралией (0:2) и Парагваем (0:1). Штаты с обоими командами справились без проблем (2:0 и 4:1 соответственно).

Оба турецких матча прошли по похожему сценарию. Команда Винченцо Монтеллы владела территориальным преимуществом, часто атаковала и очень много била. Против Австралии турки набрали 72% владения мячом, против Парагвая — вообще 79%. А суммарно за две игры Турция нанесла 62 удара и при этом ни разу не забила. По данным Opta, это антирекорд чемпионатов мира. Один Арда Гюлер за два матча нанес 11 ударов. Столько же попыток у Хакана Чалханоглу, а лидером оказался Кенан Йылдыз из «Ювентуса» — у него 12 ударов за две игры, при этом в последних 11 матчах за сборную вингер не отличился ни одним результативным действием.

Источник: Reuters

«Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире. Мы играем за очень сильные команды — и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего. Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу. Приложим максимум усилий в следующих турнирах. Мы играем за сильные команды, нужно было это показать», — заявил после вылета Гюлер.

Многие атаки турков были неподготовлены, а били они не из самых очевидных позиций. Так из 62 ударов сразу 24 оказались заблокированными, а до створа долетело лишь 13 — примерно 22% попыток. Нередко подопечные Монтеллы стреляли из-за штрафной: 32 из 62 ударов нанесли издалека.

Турки не смогли отличиться даже в игре с Парагваем, который с конца первого тайма играл в меньшинстве. Мигель Альмирон стал первым футболистом, удаленным за прикрытый рот во время общения с соперником.

«Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьем — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч. Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди еще много турниров. Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддерживать наших молодых игроков», — прокомментировал вылет Чалханоглу.

Источник: Reuters

Перед ЧМ Турция была в хорошей форме

Турки действительно ехали на чемпионат мира с неплохими перспективами. На Евро-2024 команда Монтеллы дошла до четвертьфинала, где в плотной борьбе уступила Нидерландам (1:2). И при этом Турция показывала яркий и результативный футбол — на чемпионате Европы отличилась восемь раз за пять матчей. А в минувшем сезоне Лиги наций турки едва не оформили выход в элитный дивизион: в своей группе уступили Уэльсу всего одно очко.

ЧМ-2026 стал первым для Турции с 2002 года, но нынешнее поколение игроков позволяло добиться хорошего результата. В составе команды находятся игроки «Реала», «Ювентуса», «Интера», «Брайтона», «Ромы» и других солидных клубов.

Источник: Reuters

К тому же перед чемпионатом мира турки набрали хороший ход: не проигрывали в восьми матчах подряд, одержав в них семь побед. А в отборочной группе ЧМ Турция потерпела лишь одно поражение — от Испании (0:6). Причем в гостях команда Монтеллы сдержала испанцев (2:2).

По словам главного тренера турков за день до игры с Парагваем, на провал команды могла повлиять чрезмерные критика и давление со стороны болельщиков: «Многим ​нашим игрокам всего 20 лет. Они молодые ребята, поэтому ​в таких ситуациях им бывает тяжело. Они же люди, а не роботы и не машины. Поэтому на них повлияли некоторые чрезмерные реакции».

После вылета тренер тоже высказался, извинившись перед болельщиками: «Мне очень жаль. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне».

Источник: Reuters

Последний матч на ЧМ турки проведут 26 июня против США. Правда, никакой турнирной значимости он не имеет: американцы в любом случае останутся первыми в группе, а Турция уже не поднимется с четвертого места.

Автор: Артемий Кутейников

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти