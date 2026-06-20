Главный провал ЧМ — Турция: лишилась шансов на плей-офф после двух туров и даже ни разу не забила

Турция уступила Парагваю во втором туре группового этапа чемпионата мира (0:1) и досрочно заняла последнее место в квартете D. Даже в случае победы над США в последнем туре турки не поднимутся и на третье место — по личным встречам уступят Австралии и Парагваю, которые после двух игровых дней имеют по три балла, заработав их в матчах с Турцией.
Турция очень много атаковала, но не забила ни одного гола
Изначально турки выглядели одними из фаворитов группы наравне с США. Только, если американцы выиграли оба матча группового этапа, европейская команда потерпела два поражения, встретившись с андердогами — Австралией (0:2) и Парагваем (0:1). Штаты с обоими командами справились без проблем (2:0 и 4:1 соответственно).
Оба турецких матча прошли по похожему сценарию. Команда Винченцо Монтеллы владела территориальным преимуществом, часто атаковала и очень много била. Против Австралии турки набрали 72% владения мячом, против Парагвая — вообще 79%. А суммарно за две игры Турция нанесла 62 удара и при этом ни разу не забила. По данным Opta, это антирекорд чемпионатов мира. Один Арда Гюлер за два матча нанес 11 ударов. Столько же попыток у Хакана Чалханоглу, а лидером оказался Кенан Йылдыз из «Ювентуса» — у него 12 ударов за две игры, при этом в последних 11 матчах за сборную вингер не отличился ни одним результативным действием.
«Я сделаю все возможное, чтобы на протяжении моей карьеры в национальной сборной люди забыли об этом турнире. Мы играем за очень сильные команды — и должны были показать это на поле. Но не смогли это сделать. Пропустили быстрый гол. Сказать нечего. Нам очень жаль. Нам стыдно. Мы приносим извинения всему нашему народу. Приложим максимум усилий в следующих турнирах. Мы играем за сильные команды, нужно было это показать», — заявил после вылета Гюлер.
Многие атаки турков были неподготовлены, а били они не из самых очевидных позиций. Так из 62 ударов сразу 24 оказались заблокированными, а до створа долетело лишь 13 — примерно 22% попыток. Нередко подопечные Монтеллы стреляли из-за штрафной: 32 из 62 ударов нанесли издалека.
Турки не смогли отличиться даже в игре с Парагваем, который с конца первого тайма играл в меньшинстве. Мигель Альмирон стал первым футболистом, удаленным за прикрытый рот во время общения с соперником.
«Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьем — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч. Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди еще много турниров. Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддерживать наших молодых игроков», — прокомментировал вылет Чалханоглу.
Перед ЧМ Турция была в хорошей форме
Турки действительно ехали на чемпионат мира с неплохими перспективами. На Евро-2024 команда Монтеллы дошла до четвертьфинала, где в плотной борьбе уступила Нидерландам (1:2). И при этом Турция показывала яркий и результативный футбол — на чемпионате Европы отличилась восемь раз за пять матчей. А в минувшем сезоне Лиги наций турки едва не оформили выход в элитный дивизион: в своей группе уступили Уэльсу всего одно очко.
ЧМ-2026 стал первым для Турции с 2002 года, но нынешнее поколение игроков позволяло добиться хорошего результата. В составе команды находятся игроки «Реала», «Ювентуса», «Интера», «Брайтона», «Ромы» и других солидных клубов.
К тому же перед чемпионатом мира турки набрали хороший ход: не проигрывали в восьми матчах подряд, одержав в них семь побед. А в отборочной группе ЧМ Турция потерпела лишь одно поражение — от Испании (0:6). Причем в гостях команда Монтеллы сдержала испанцев (2:2).
По словам главного тренера турков за день до игры с Парагваем, на провал команды могла повлиять чрезмерные критика и давление со стороны болельщиков: «Многим нашим игрокам всего 20 лет. Они молодые ребята, поэтому в таких ситуациях им бывает тяжело. Они же люди, а не роботы и не машины. Поэтому на них повлияли некоторые чрезмерные реакции».
После вылета тренер тоже высказался, извинившись перед болельщиками: «Мне очень жаль. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причем дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне».
Последний матч на ЧМ турки проведут 26 июня против США. Правда, никакой турнирной значимости он не имеет: американцы в любом случае останутся первыми в группе, а Турция уже не поднимется с четвертого места.
Автор: Артемий Кутейников
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
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