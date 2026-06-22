Гол Ленини из «Краснодара», новое чудо Кабо-Верде, первая победа Египта: главное за ночь 22 июня на ЧМ-2026

Второй тур чемпионата мира — 2026 подходит к экватору: в матчах 21 и 22 июня Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией (3:1), сборная Кабо-Верде сенсационно поделила очки с Уругваем благодаря голу полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини (2:2), Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0, а Бельгия так и не смогла подобрать ключи к воротам Ирана (0:0).
Не обошлось и без ярких событий за пределами поля. В сборной Парагвая появился собственный «похититель» часов, а у нападающего испанцев Феррана Торреса неожиданно обнаружился весьма известный критик.
Салах и Ко добились исторической победы
На старте матча сборная Египта выглядела предпочтительнее, больше владела инициативой, но, как это часто бывает, пропустила первой: на 15-й минуте после подачи углового отличился новозеландец Финн Сармен. До конца первого тайма команды практически не создали опасных моментов. Зато после перерыва подопечные Хоссама Хассана вышли на поле с совсем другим настроем и понеслись вперед, намереваясь во что бы то ни стало заработать важнейшие три очка.
Игровое преимущество египтян вскоре отразилось и на счете. Сборная Новой Зеландии дрогнула и пропустила трижды: отличились полузащитник Мостафа Зико, нападающий Мохамед Салах и хавбек Махмуд Хассан Трезеге. Эта победа стала для Египта первой в истории чемпионатов мира — ранее «фараоны» трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений. Перед последним туром они возглавляют турнирную таблицу группы G с четырьмя очками.
Сказка Кабо-Верде продолжается
В прошлом туре сборная Кабо-Верде сотворила, пожалуй, главную сенсацию турнира — сумела остановить грозную Испанию (0:0), чем влюбила в себя сотни тысяч болельщиков по всему миру. Казалось, в матче против Уругвая Марсело Бьелсы сказка островитян наконец закончится, однако вторую игру команда начала еще увереннее и сумела первой открыть счет. Исторический дебютный гол сборной на чемпионатах мира забил представитель РПЛ: полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини отличился прямым ударом со штрафного.
«Небесно-голубые» все же собрались с силами, и под конец тайма давление принесло результат: перед самым перерывом они дважды поразили ворота соперника усилиями Максимилиано Араухо и Агустина Каноббио. Однако удержать победный счет уругвайцы не смогли — на 61-й минуте сами привезли себе гол. После небрежного вбрасывания аута последовала неудачная поперечная передача защитника. Вратарь Фернандо Муслера выбежал из штрафной площади, пытаясь исправить ситуацию, но безуспешно: Элиу Варела пробросил мяч мимо голкипера и отправил его в пустые ворота, установив окончательный счет — 2:2.
А главная звезда ЧМ после встречи с Испанией — Возинья наконец смог отпраздновать еще одну ничью с мамой. Она не смогла попасть на первую игру из-за проблем с визой. Но после успеха Кабо-Верде все юридические вопросы быстро удалось решить.
Испанцы пришли в себя
Сборная Испании откровенно провалила старт турнира, сыграв вничью с дебютантами из Кабо-Верде (0:0). За 90 минут подопечные Луиса де ла Фуэнте не смогли пробить 40-летнего голкипера Возинью.
Какой бы красивой ни была эта история для нейтральных зрителей, для испанцев она стала позором, который срочно требовалось исправить. Кандидат для мести во втором туре попался подходящий — Саудовская Аравия. На этот раз «Фурия роха» не подвела, легко обыграв ближневосточный коллектив со счетом 4:0.
Самым полезным участником разгрома стал Микель Ойярсабаль — 29-летний нападающий оформил дубль за несколько минут и стал лучшим игроком встречи. Кроме него отличился Ламин Ямаль — звездный нападающий из «Барселоны» открыл счет на 10-й минуте. Для 18-летнего испанца это первый гол на чемпионате мира в карьере.
«Все сложилось так, как мы хотели: преимущество в три мяча позволило мне отдохнуть — идеально. Я всегда мечтал оказаться на чемпионате мира, и забить в первом же матче в старте — это мечта. Прошлый турнир я смотрел из школьного класса, а теперь забиваю здесь, когда на трибунах мама и моя семья. Это сбывшаяся мечта», — рассказал Ямаль пресс-службе ФИФА.
В матче Бельгия — Иран лучшим вновь стал голкипер
Бельгийцы ко второму туру подошли в положении испанцев — на фоне позора. На старте турнира команда Руди Гарсии не смогла обыграть Египет (1:1) и срочно нуждалась в победе. Вот только соперник ей попался не из простых — Иран. Последний, несмотря на все нефутбольные трудности, неплохо начал чемпионат мира, в первом туре сыграв вничью с Новой Зеландией (2:2).
Однако, как ни крути, бельгийцы — более серьезный соперник, что и доказывали всю игру. За 90 минут европейцы нанесли 23 удара по воротам соперника и владели мячом более 70 процентов времени — и это несмотря на удаление в середине второго тайма.
Правда, забить «Дьяволы» так и не смогли — постарался иранский голкипер Алиреза Бейранванд. Он совершил за матч семь сейвов, в том числе один по-настоящему невероятный — на 60-й минуте отбил мертвый удар Максима Де Кейпера с ближней дистанции.
По итогам встречи Бейранванда признали лучшим игроком. Ну, а Бельгия провалилась во второй встрече подряд — теперь надо гарантированно побеждать Новую Зеландию в третьем туре, чтобы спокойно выйти из группы. Вот только способна ли на это команда Гарсии — вопрос.
Воришка из Парагвая
Забавный эпизод произошел в матче второго тура группового этапа между Парагваем и Турцией (1:0) — полузащитник южноамериканцев Матиас Галарса в разгар встречи стащил у арбитра часы.
Инцидент произошел незадолго до перерыва: обслуживавший встречу Иван Бартон потерял аксессуар, когда разнимал стычку. Галарса не растерялся — подобрал часы, надел их на руку и несколько минут провел вместе с ними. Но в итоге вернул гаджет законному владельцу, не понеся никакого наказания за «воровство».
В этом же матче произошел менее забавный случай — впервые в истории футболиста удалили за прикрытый рот во время спора с соперником. Напомним, строгое правило ввели незадолго до чемпионата мира, и теперь у него официально появилась первая жертва — парагваец Мигель Альмирон заработал удаление на 45+3-й минуте за неидентифицированную ругань в адрес турецкого защитника Мерта Мюльдюра.
Неожиданный хейтер Феррана Торреса
Первый матч Испании на ЧМ получился настолько провальным, что футболистов из команды де ла Фуэнте критикуют собственные родственники. Так, громкое интервью дал дедушка нападающего Феррана Торреса — мужчина на всю страну поиздевался над звездным внуком.
Отвечая на вопрос о тогда еще грядущем матче с Саудовской Аравией, родственник заявил: «Если сыграют так же, как с Кабо-Верде, — опозорятся! Счет? 1:0, я должен это сказать. Будет ли это гол Феррана? Нет, это сложно. Буду ли я рад увидеть его на ЧМ? Нет, я нет. А вот моя жена — да, это она за него свечки ставит», — сказал мужчина.
Кроме того, он добавил: «Нравится ли мне, что Ферран играет за “Барселону”? Нет, я бы предпочел увидеть его в “Леванте”, — отметил пожилой болельщик.
И хотя дед Торреса, очевидно, шутил, у него есть все причины в дружеской форме издеваться над внуком. Ферран — один из самых обсуждаемых форвардов Испании на этом ЧМ. В игре против Кабо-Верде он упустил два стопроцентных момента, еще один потратил в матче с Саудовской Аравией. А когда все-таки отличился на 90+2-й минуте, гол отменили из-за офсайда.
Не исключено, что накануне игры с Уругваем 27 июня его дедушка даст еще более разгромное интервью.
Плющенко-младший подвел итоги первого тура
«СЭ» продолжает приглашать видных спортсменов во время чемпионата мира. На этот раз своим мнением о первом туре поделился Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона. В авторской колонке 13-летний фигурист назвал лучшие моменты на старте турнира.
«Во-первых, хет-трик Месси против Алжира — то, что он вытворял, находится на грани фантастики. Причем все голы забиты не с пенальти и не за счет других, когда ты просто в пустые ворота закатил или с добивания. У него действительно три крутых мяча. Лучший — когда в центре разыграли и Месси пошел из глубины и забил. Все еще думаю, Аргентина не в оптимальной форме для борьбы с фаворитами, но после этого матча начинаю убеждаться в другом.
Второй хайлайт: встреча Англия — Хорватия. Болел за британцев и рад, что при Тухеле они стали показывать такой футбол. Да, тренер не взял нескольких нормальных футболистов, но пока это идет на пользу. Настоящая заруба! У Кейна сразу дубль, и как он уверенно засандалил с углового! И как нехило попал в ответ Батурина! Красивая игра, лучшая на этом чемпионате на данный момент. Таких бы побольше», — написал Плющенко-младший.
За какими играми следим дальше
Вечером 22 июня и ночью 23 июня смотрим еще четыре игры.
Авторы: Артем Белинин, Максим Слекишин