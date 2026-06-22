Гол Ленини из «Краснодара», новое чудо Кабо-Верде, первая победа Египта: главное за ночь 22 июня на ЧМ-2026

«Во-первых, хет-трик Месси против Алжира — то, что он вытворял, находится на грани фантастики. Причем все голы забиты не с пенальти и не за счет других, когда ты просто в пустые ворота закатил или с добивания. У него действительно три крутых мяча. Лучший — когда в центре разыграли и Месси пошел из глубины и забил. Все еще думаю, Аргентина не в оптимальной форме для борьбы с фаворитами, но после этого матча начинаю убеждаться в другом.



Второй хайлайт: встреча Англия — Хорватия. Болел за британцев и рад, что при Тухеле они стали показывать такой футбол. Да, тренер не взял нескольких нормальных футболистов, но пока это идет на пользу. Настоящая заруба! У Кейна сразу дубль, и как он уверенно засандалил с углового! И как нехило попал в ответ Батурина! Красивая игра, лучшая на этом чемпионате на данный момент. Таких бы побольше», — написал Плющенко-младший.