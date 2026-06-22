Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?

Тренд разросся стихийно и стремительно. Когда Дайо Упамекано и Майкл Олисе обыграли «Реал» на «Бернабеу», медиа тут же заполнили нейросетевые картинки с Мбаппе в генеральском кителе с наградами. Пользователи шутили, что Килиан вычеркнет игроков «Баварии» из заявки на чемпионат мира. Та же участь постигла и Эдуардо Камавинга в шутках после его удаления в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией». К слову, Камавинга действительно не получил вызов на турнир, и, по слухам, его продадут — но это уже совсем другая история.