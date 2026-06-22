Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?

С развитием интернета мемы проникли во все сферы жизни, включая футбол. Любой болельщик и активный пользователь соцсетей знает: стиль Микеля Артеты — это «харамбол», а Карло Анчелотти готов на все, чтобы не выпустить Эндрика в старте. Защитник Бен Ми вряд ли привлек бы столько внимания, если бы не нарезки с Криштиану Роналду, который на вопрос о лучшем игроке в истории по-английски отвечал: «Me». Подобных примеров — бесчисленное множество.
Соцсети влияют на современный спорт колоссально. Онлайн-пространство может навесить на игрока ярлык настолько прочно, что даже годы усилий не помогут от него избавиться. Это хорошо знают Харри Магуайр, Антони, Никлас Бендтнер и Мартин Брейтуэйт. Недавно с этой механикой столкнулся и Килиан Мбаппе, получивший прозвище «диктатор».
Все началось в конце марта, когда сборная Франции проводила товарищеский матч против Колумбии. Мбаппе пробыл в запасе до 78-й минуты. Перед выходом на замену, стоя на бровке, он попросил Райана Шерки забрать капитанскую повязку у Нголо Канте, которому в тот день исполнялось 35 лет. Этот фрагмент разошелся в интернете и за несколько дней стал вирусным.
Спустя неделю фанаты «Реала» создали сайт с таймером, ведущим обратный отсчет до истечения контракта Килиана с клубом. Домен сопровождала подпись: «Мбаппе — диктатор и враг Мадрида номер один». В воспоминании зрителей тут же всплыли другие эпизоды надменного поведения француза. В частности, как он увел команду с поля после поражения от «Барселоны» в Суперкубке наперекор тренерскому распоряжению Хаби Алонсо.
Тренд разросся стихийно и стремительно. Когда Дайо Упамекано и Майкл Олисе обыграли «Реал» на «Бернабеу», медиа тут же заполнили нейросетевые картинки с Мбаппе в генеральском кителе с наградами. Пользователи шутили, что Килиан вычеркнет игроков «Баварии» из заявки на чемпионат мира. Та же участь постигла и Эдуардо Камавинга в шутках после его удаления в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией». К слову, Камавинга действительно не получил вызов на турнир, и, по слухам, его продадут — но это уже совсем другая история.
К мемам добавили и статистику: за десять лет на высшем уровне Мбаппе сменил девять тренеров. Жозе Моуринью стал для него десятым.
Публично француз на насмешки пока не реагировал, но, по данным L'Equipe, нанял частного детектива, чтобы выяснить, кто раскрутил тему с диктаторством. Флорентино Перес, в свою очередь, не стал молчать: на майской пресс-конференции президент «Реала» заявил, что в клубе нет никаких диктаторов.
Перед стартом чемпионата мира появилось новое видео: на нем Мбаппе высокомерно здоровается с персоналом сборной Франции. Самый популярный комментарий под роликом гласил: «Теперь я понимаю, почему его называют диктатором».
Важно отметить: ирония над Мбаппе совсем не добрая. Болельщики «Реала» высмеивают своего лучшего бомбардира без тени позитива и даже создают многомиллионные петиции с требованием продать игрока. Очевидно, звездный форвард сам дает для этого поводы. Первые обвинения в деспотичности прозвучали еще в 2024 году, когда Килиан подал в суд на блогера Мохамеда Хенни за использование его имени в названии бургера. Однако тогда ситуация не вызвала массовых насмешек.
На результативности Мбаппе мемы, похоже, не сказываются. А вот на отношении к его личности — очень даже. Так можно подпортить и легендарное наследие. Возможно, стоит задуматься о репутации. Главное — обойтись без узурпаторских замашек.
Трофим Гондюреев