Месси прошел чемпионат мира. Побил почти все значимые рекорды: от голов до количества сыгранных минут

Лионель Месси взял еще одну вершину — благодаря дублю в ворота Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира 38-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории турнира (18). Но это лишь одно из многих достижений Лео на ЧМ — вспоминаем главные.
Лучший из лучших
Месси — лидер в истории ЧМ сразу по нескольким ключевым показателям. Во-первых, он делит первое место с Криштиану Роналду по количеству сыгранных турниров — их у легенд по шесть (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).
Зато Лео с отрывом побеждает по количеству матчей на турнире — встреча с Австрией стала уже 28-й. Второе место занимает легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус (25), третье — немец Мирослав Клозе (24). Из действующих футболистов лучшие шансы догнать Месси имеют Роналду (23), немецкий голкипер Мануэль Нойер (21) и хорватский полузащитник Лука Модрич (20).
Аргентинцу также принадлежит рекорд по количеству сыгранных минут (2400+), матчей в статусе капитана (21) и промежутку между первым и последним голом на ЧМ — он составляет более 20 лет.
Есть к чему стремиться
Хотя Месси побил большинство ключевых достижений, ему покорилось еще не все. Для начала стоит перечислить, какие рекорды форвард способен побить чисто математически. Во-первых, разумеется, Лео претендует на звание лучшего ассистента — сейчас на его счету 8 голевых передач, такой же результат у Диего Марадоны.
Во-вторых, Месси может стать лучшим бомбардиром в рамках одного турнира. Нынешний рекорд почти 70 лет держит француз Жюст Фонтен — на ЧМ-1958 он настрелял 13 голов. У Лео пока 5 мячей, но впереди еще одна игра группового этапа и плей-офф — шансы оценить трудно, но они существуют.
При определенных обстоятельствах аргентинец вообще способен побить множество голевых достижений. Например, опередить Килиана Мбаппе по числу забитых мячей в плей-офф (8) или Олега Саленко — по количеству голов в одной игре (5). Если сильно повезет — превзойти того же француза, а также англичанина Джеффа Херста по числу мячей в одном финале (3). Или оформить самый быстрый гол (11 секунд). Ну и так далее.
Но есть ряд достижений, побить которые Месси будет невозможно или почти невозможно. Большинство из них возрастные — самым молодым победителем/автором гола Лео уже не станет по очевидным причинам. До самого «пожилого» во всех основных категориях форвард тоже не дотягивает — 24 июня ему исполнится 39 лет, тогда как возраст самого старого победителя, игрока, участника финала и так далее стартует чаще всего от 40 лет.
Впрочем, это и неважно. За шесть турниров (да и в целом за карьеру) Месси побил так много достижений, что для него уместно только одно слово — легенда.
Артем Белинин