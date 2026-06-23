Месси прошел чемпионат мира. Побил почти все значимые рекорды: от голов до количества сыгранных минут

Но есть ряд достижений, побить которые Месси будет невозможно или почти невозможно. Большинство из них возрастные — самым молодым победителем/автором гола Лео уже не станет по очевидным причинам. До самого «пожилого» во всех основных категориях форвард тоже не дотягивает — 24 июня ему исполнится 39 лет, тогда как возраст самого старого победителя, игрока, участника финала и так далее стартует чаще всего от 40 лет.