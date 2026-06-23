Месси рассказал, что расстроился из-за промаха с пенальти в матче ЧМ-2026

«Мы уже подарили людям много поводов для радости, но постараемся подарить им еще больше. Был момент, когда я очень расстроился из-за промаха с пенальти, но мне удалось это исправить. Больше всего я рад этой победе. Она была очень важна и далась в тяжелой борьбе. Она вселяет в нас уверенность в том, что нас ждет впереди», — заявил Месси.