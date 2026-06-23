Месси рассказал, что расстроился из-за промаха с пенальти в матче ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что расстроился из‑за нереализованного пенальти в матче чемпионата мира-2026 с Австрией, но рад победе и выходу в плей‑офф. Слова игрока приводит пресс-служба сборной Аргентины в соцсети Х.
Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас) и завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:0. Оба гола на счету капитана аргентинцев. Он был признан лучшим игроком встречи.
«Мы уже подарили людям много поводов для радости, но постараемся подарить им еще больше. Был момент, когда я очень расстроился из-за промаха с пенальти, но мне удалось это исправить. Больше всего я рад этой победе. Она была очень важна и далась в тяжелой борьбе. Она вселяет в нас уверенность в том, что нас ждет впереди», — заявил Месси.
На 9-й минуте Месси не реализовал пенальти. Однако уже в первом тайме он исправился: на 38-й минуте форвард открыл счет, а в добавленное время оформил дубль, установив окончательный счет — 2:0.
При этом у Месси самое большое количество попыток пенальти (7) и незабитых одиннадцатиметровых ударов (3) в истории чемпионатов мира (не считая серии послематчевых пенальти), отмечает Opta.
Голы Месси стали для него 17-м и 18-м в финальных стадиях чемпионатов мира. 38-летний аргентинец стал абсолютным рекордсменом по голам в истории турниров, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов). Месси также стал третьим футболистом в истории, которому удалось отличиться в шести матчах чемпионата мира подряд.
Сборная Аргентины с шестью очками возглавляет группу J и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа 28 июня аргентинцы сыграют с командой Иордании.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти