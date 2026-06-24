«Навсегда останется в истории». Что говорят о новом рекорде Роналду на ЧМ

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду забил два мяча в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Узбекистана (5:0) и стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах. ТАСС собрал реакцию экспертов на это достижение.
«Всего наилучшего на ЧМ»
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сразу поздравил Роналду с новым рекордом. «Поздравляю Криштиану Роналду с тем, что он стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира. Желаю всего наилучшего до конца турнира», — написал Инфантино на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Приятно бить рекорды»
Роналду отметил, что ему приятно установить рекорд, но самым главным он считает хороший результат команды. «Я очень рад, но для меня самое важное — это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда выступила действительно хорошо и значительно улучшила свою игру. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя задача всегда — помочь национальной сборной достичь поставленных целей», — сказал Роналду, комментарий которого приводит пресс-служба ФИФА.
«Нереально побить новый рекорд»
Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что новый рекорд Роналду по голам на чемпионатах мира нереально побить.
«Роналду — профессионал высокого уровня, у него свои реабилитологи, тренеры по физподготовке, куча тренажеров дома, которые позволяют держать себя в форме. Честно, по Месси сомневаюсь, а Роналду вполне может сыграть еще на одном чемпионате мира, исходя из его профессионального образа жизни, во многом отказывая себе, чтобы играть как можно дольше, — сказал Кирьяков ТАСС. — Роналду и Месси — те люди, на которых должны равняться остальные футболисты, стараться вести такую же профессиональную жизнь. Я думаю, что побить новый рекорд Роналду практически нереально. Сейчас уйдет это поколение, после них особо никого нет, может быть, Килиан Мбаппе. Если он будет так же профессионально к себе относиться, будет такой шанс. А так, больше никого».
«Дай Бог, чтобы продолжал»
Бывший футболист сборной России, итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов уверен, что Роналду навсегда останется одним из лучших футболистов мира.
«Для меня Роналду — один из футболистов, за которыми приятно следить. Дай Бог, чтобы продолжал. Итальянцы не попали на чемпионат мира, Месси уже выиграл турнир (в 2022 году — прим. ТАСС), остался только Роналду. На этом турнире болею за португальцев. Симпатичная команда, с хорошим подбором игроков европейского уровня, вполне возможна их борьба за золотые медали, — сказал Колыванов ТАСС. — Португальцам просто тяжело играть с соперниками, которые стоят в обороне, как и любой другой команде. Но у них прекрасная полузащита и Роналду, который может все решить одним касанием».
«Значим для мирового футбола»
Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отметил, что рекорд Роналду имеет большое значение для мирового футбола.
«Роналду — молодец, можно поздравить. При всем его возрасте, критике и разговорах уже хорошо, что забил. Футболисту главное делать свое дело, выходить на поле, играть и забивать, — сказал Канчельскис ТАСС. — Конечно, это значимое достижение для мирового футбола, нужно к этому стремиться, чтобы достичь такого результата. Посмотрим, насколько получится у кого-то побить этот рекорд».