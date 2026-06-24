Кейна реально прокляли? Харри не реализовал убойный момент, Англия не сумела обыграть Гану

Тухель постарался усилить игру за счет выхода Сака, Эзе, Роджерса и О’Райли, только никто из них в игру не попал. Более того, Аду чуть не выскочил с Пикфордом один на один, и только своевременный выход вратаря отвел угрозу. А затем этот же футболист африканцев имел лучший шанс в матче, но пробил в партнера Семеньо, когда голкипер был уже отыгран.