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Кейна реально прокляли? Харри не реализовал убойный момент, Англия не сумела обыграть Гану

«Трем львам» не хватило креатива.

Источник: Getty Images

В первом туре группового этапа сборная Англии устроила настоящую сшибку с Хорватией и заставила говорить о том, что унылые времена Гарета Саутгейта, похоже, остались позади. «Три льва» много и смело атаковали, не боялись высоко прессинговать и оголять зоны у себя за спиной. Да, это стоило двух пропущенных мячей, зато в атаке был блеск — 22 удара, 11 в створ, 4 гола при 3,2 xG!

Конечно же, после такого просто необходимо было развивать успех. Тем более с Ганой, которая испытала огромные проблемы со скромной Панамой и добыла минимальную победу лишь на 90+5-й минуте. Хотя недооценивать африканцев точно не стоило — в составе Томас Партей, Иньяки Уильямс, нестареющий Джордан Айю и звезда «Манчестер Сити» Антуан Семеньо. Ну, а во главе этой банды — многоопытный Карлуш Кейруш.

Уже стартовая расстановка ганцев демонстрировала, что на фоне англичан они осознают свою роль — закрытые 4−5−1, одинокий Айю на острие, но главное — плотная игра всей командой за линией мяча. Африканская сборная буквально окопалась на своей половине поля и вообще не оставила пространства английским звездам. Сразу стало понятно, что повторения хорватского сценария тут не получится, никто на встречных курсах с командой Тухеля играть не собирался.

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Группа L, 23.06.2026, 23:00
Англия
0
Гана
0

Потому и моментов в первом тайме, по сути, и не было. Активничал на правом фланге Мадуэке, который пару раз за счет быстрых ног доставлял мяч в штрафную, но последним его действиям всегда не хватало акцента. Плотно приложился издали после розыгрыша штрафного Райс — чуть выше перекладины. Он же пытался замкнуть головой подачу Мадуэке, правда, пришлось тянуться, потому мяч снова пошел выше цели.

О том, что происходило на поле до перерыва, красноречиво скажет статистика — 81 процент владения против 19 в пользу англичан, 347−98 по передачам и 6−0 по ударам. Гана немного активизировалась в самой концовке, без этого цифры выглядели бы еще более страшно.

Второй тайм должен был стать проверкой на изобретательность сборной Англии. Никто не сомневается в способности выбранного Тухелем состава бежать, прессинговать и бороться, но что насчет креатива? Тут-то игру разукрасить могли Фоден или Палмер, но обоих тренер оставил вне заявки.

Сразу после перерыва Гане удалось отодвинуть игру от своих ворот, Сеная даже прорвался в штрафную и чуть не нанес опасный удар, успел подстраховать Гордон. Раскачиваться англичане начали только к исходу часа игры. Мадуэке и Гордон попробовали дальние удары в одной атаке, Кейн приложился издали, Андерсон замыкал подачу с углового на дальней штанге. Все это было, но ни один из моментов так и нельзя было назвать по-настоящему опасным.

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Группа L, 28.06.2026, 0:05
Панама
-
Англия
-

Тухель постарался усилить игру за счет выхода Сака, Эзе, Роджерса и О’Райли, только никто из них в игру не попал. Более того, Аду чуть не выскочил с Пикфордом один на один, и только своевременный выход вратаря отвел угрозу. А затем этот же футболист африканцев имел лучший шанс в матче, но пробил в партнера Семеньо, когда голкипер был уже отыгран.

Но навал в концовке Англия все же устроила достойный — обложила Гану угловыми и даже создала, наконец, супермомент. Даже два! Сначала Сака наносил обводящий удар, а затем О’Райли с пары метров головой зарядил в штангу, а Кейн не смог подстроиться на добивании. Как тут не вспомнить о проклятии на форварда, которое обещал наложить на него ганский шаман?

В самой концовке еще и Оппонг вынес мяч с ленточки после удара по дуге Гехи. Гана выстояла и заслужила самые лестные оценки за надежную оборону. Ну, а Тухелю придется оправдываться и думать над тем, как быть дальше в подобных сценариях, которые на этом турнире еще точно повторятся.

Марк Бессонов