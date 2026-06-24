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Модрич стал четвертым футболистом, проведшим 200 матчей за сборную

Юбилейной для него стала игра против команды Панамы.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Хорватский полузащитник Лука Модрич стал четвертым футболистом, который достиг отметки в 200 матчей на уровне сборных. Он вышел в стартовом составе на игру второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против команды Панамы.

По этому показателю Модрича опережают только португалец Криштиану Роналду (230), Бадер аль-Мутава из Кувейта (202) и аргентинец Лионель Месси (201).

Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и загребского «Динамо».

Модрич является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира. Чемпионат мира — 2026 стал для него пятым мировым первенством в карьере. Лишь Роналду и Месси участвовали в шести мировых первенствах.

Панама
0:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
24.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Томас Кристиансен
Златко Далич
Голы
Хорватия
Анте Будимир
(Йосип Станишич)
54′
Составы команд
Панама
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
7
Хосе Луис Родригес
16
Андреас Андраде
14
Карлос Харви
2
Сесар Блэкмен
90′
15
Эрик Дэйвис
17
Хосе Фахардо
83′
24
Азариас Лондоньо
13
Джованни Рамос
77′
18
Сесилио Уотерман
11
Эдгар Йоэль Барсенас
61′
90′
9
Томас Родригес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
24
Марко Пашалич
14
Иван Перишич
16
Мартин Батурина
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
4
Йошко Гвардиол
46′
9
Андрей Крамарич
26
Петар Муса
46′
11
Анте Будимир
10
Лука Модрич
81′
8
Матео Ковачич
72′
17
Петар Сучич
90+2′
Статистика
Панама
Хорватия
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
1
2
Угловые
7
2
Фолы
19
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Пьер Ачо
(Габон)
Боковой судья
Борис Дитсога
(Габон)
Боковой судья
Амос Абейн Ндонг
(Габон)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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