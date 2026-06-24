«Адвокат вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу». Колонка Черчесова

Вылет Турции? Смотрел оба матча сборной, наблюдал за рассуждениями о результатах. По статистике у Турции много ударов, но нет голов. Вообще, цифры имеют свою специфику — удар удару рознь. Можно пробить с 45 метров, и это тоже попадет в статистику матча. Но у Турции были моменты, которые футболисты не реализовали. Не могу сказать, что играли беззубо или чего-то не хотели. Да, Турция проиграла оба матча, но по подготовке команды к Винченцо Монтелле не должно быть больших вопросов. Такое случается — не идет мяч в ворота. И я рад, что федерация Турции сегодня поддерживает тренера, пока турнир еще идет. Другое дело — по завершении стоит разобрать, сделать выводы, которые будут основаны не на эмоциях, а на полном анализе того, что случилось. Обратить внимание, к примеру, что оба гола пропущены с одной очки.