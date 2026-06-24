«Адвокат вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу». Колонка Черчесова

Станислав Черчесов в авторской колонке «СЭ» — о работе тренеров на чемпионате мира-2026, отставках и роли специалиста на большом турнире
Пока на ЧМ-2026 ничего сверхъестественного не случилось, откровений в плане тактики, построения игры нет. Думаю, все самое яркое будет припасено на следующую стадию, на игры плей-офф. Но уже сейчас отмечу маленькие команды, за которые я рад. У них появился настоящий шанс. Помню, когда на чемпионате Европы было всего две группы, туда нужно было пробиваться. Теперь же есть возможность небольшим сборным заявить о себе.
Страны вкладывают деньги в развитие футбола, им нужно показать результат. Тот же Кабо-Верде берет очки в матчах с серьезными соперниками. Гаити на турнире показывает себя. Нельзя пройти мимо успеха Дика Адвоката с Кюрасао, мы за него болеем и переживаем.
«Ахмат» работает на сборах, живем в своем графике. Но получается смотреть первые вечерние игры чемпионата мира — это обязательно. Некоторые матчи смотрю в записи. Понятное дело, есть неудобства с ночными встречами. Если бы турнир был в Европе, то было бы легче все просматривать.
Пока что мне нравится, как играют Аргентина, Англия, Нидерланды и Германия. Как вам и говорил ранее, голландцы могут стать чемпионами мира. Те же французы решают свою задачу-минимум, тоже нравится их игра. У них не просто одиннадцать человек на поле, но и еще такие же на скамейке. Эта глубина может сыграть решающую роль на турнире.
Вернусь к Адвокату. Дик свою работу делает великолепно, держит марку. Чувствуется, что Кюрасао входит в состав Королевства Нидерландов, король с королевой даже заходили в раздевалку. Видно, что футболисты обучены, знают голландскую манеру игры. Адвокат в России работал, мы его все знаем, я с ним не раз общался, так что поздравляю через «СЭ»!
Дик уже 20 раз говорил, что заканчивает карьеру. Если чемпионат мира действительно последний его турнир, то нужно завершить его на хорошей ноте. Хотя уже можно сказать, что результат работы Адвоката вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу.
Впереди у Кюрасао матч с Кот-д’Ивуаром. Видел игру африканской команды с Германией — собрана хорошая сборная, крепкая, индивидуально сильные футболисты. Последний матч Кюрасао в группе — это своего рода финал. В проходной встрече могла бы случиться недооценка соперника, какие-то иные факторы вмешаться. Но Кот-д’Ивуару после поражения от Германии очень нужно добиться результата. Не думаю, что у Кюрасао будет много шансов, хотя они есть всегда. Вижу так, что Кот-д’Ивуар победит в два мяча.
Следил за ситуацией вокруг сборной Туниса и отставкой тренера Сабри Лямуши. Тем более в составе есть экс-футболист «Ахмата» Надер Гандри, и у нас работает помощником спортивного директора, главой скаутской системы тунисец Адель Сасси. Смотрел за Тунисом я не из любопытства, а потому что мой бывший футболист не играет на чемпионате мира — это меня удивило. Может, смена поколений в сборной, возможно, иные факторы. Никто не думал, что Тунис так блекло будет выглядеть, но футбол не обманешь. Ехать на большой турнир с экспериментами, с неподготовленной командой — это легкомысленно.
Не исхожу из тренерской солидарности, но мне кажется, что смены тренера по ходу турнира некорректны и несолидны со стороны федераций. За отборочный цикл невозможно не понять, как работает специалист и что от него стоит ждать на чемпионате мира. Не лучше ли производить изменения в команде до начала главных событий? Эмоциональные всплески того или иного руководителя не красят футбол, а также задевают авторитет тренерского ремесла.
Смысл менять тренера может быть только в том случае, если команда готова, собрана, структурирована и отшлифована, но есть непонимания в эмоциональном плане. А если команда не готова и не собрана, то что может сделать новый тренер за два матча на турнире? Тем более когда соперники далеко не рядовые.
Хорошо, мы увидели, как один специалист покидает команду на турнире. Но возникает вопрос к его сменщику — он что, не знает, кого принимает? Не привык отвечать на вопросы в стиле «а если бы…». Вы знаете, что слово «если» я вообще не люблю. Но все же предположим, что мне бы позвонили из Туниса. Сказал бы в ответ: «То, что я вижу, тяжело исправить за два дня. Команда не бежит, нет структуры, отсутствует лидер». Не знаю, какую задачу поставили перед Эрве Ренаром. Но мне интересно, какую цель ставит перед собой сам специалист.
С интересом наблюдаю за сборной Португалии, видел рассуждения о поколениях в команде. СМИ могут применять разные эпитеты к игрокам — старый, молодой, хороший, плохой. Но на самом деле главные в этой истории — тренер, большой турнир и Роналду. Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду? Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков. Роберто Мартинес — опытный тренер, знаком с ним лично. Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени. Если футболист находится на поле, значит, по мнению тренера, он может принести результат (колонка написана 23 июня до матча Португалия — Узбекистан (5:0), в котором Криштиану Роналду сделал дубль, — Прим. «СЭ»).
Вылет Турции? Смотрел оба матча сборной, наблюдал за рассуждениями о результатах. По статистике у Турции много ударов, но нет голов. Вообще, цифры имеют свою специфику — удар удару рознь. Можно пробить с 45 метров, и это тоже попадет в статистику матча. Но у Турции были моменты, которые футболисты не реализовали. Не могу сказать, что играли беззубо или чего-то не хотели. Да, Турция проиграла оба матча, но по подготовке команды к Винченцо Монтелле не должно быть больших вопросов. Такое случается — не идет мяч в ворота. И я рад, что федерация Турции сегодня поддерживает тренера, пока турнир еще идет. Другое дело — по завершении стоит разобрать, сделать выводы, которые будут основаны не на эмоциях, а на полном анализе того, что случилось. Обратить внимание, к примеру, что оба гола пропущены с одной очки.
Все знают, как работает Монтелла, его сильные стороны. Не сказал бы, что у Турции сейчас есть россыпь молодых талантливых футболистов. Если отставка тренера и произойдет, то это должно быть взвешенное и зрелое решение. Как и в случае если тренер будет продолжать работу.
В заключение отмечу паузы на водопой, которые влияют на игру. Вспомните матч Германия — Кот-д’Ивуар. До небольшого перерыва немцы мощно давили на ворота соперника, но после — темп спал, африканцы сразу забили. Как говорят журналисты, паузой сбили атакующий порыв. Этот перерыв на водопой выручает те команды, которые находятся под давлением, и останавливают те, кто атакует ворота всеми силами. Тренерам нужно это учитывать при подготовке к матчу. Хотя критиковать паузы я не хочу — если их приняли, значит, нужно с ними работать.
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Франк Кессье
30′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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