Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира, обойдя Ямаля и Месси

В матче третьего тура группового раунда против Катара форвард отличился в возрасте 18 лет и 276 дней. Он занял 8-е место в списке, опередив испанца Ламина Ямаля (18 лет 343 дня) и аргентинца Лионеля Месси (18 лет 357 дней).