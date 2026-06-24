Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира, обойдя Ямаля и Месси

В матче третьего тура группового раунда против Катара форвард отличился в возрасте 18 лет и 276 дней. Он занял 8-е место в списке, опередив испанца Ламина Ямаля (18 лет 343 дня) и аргентинца Лионеля Месси (18 лет 357 дней).
Отметим, что на седьмой строчке списка самых молодых авторов голов на мундиале располагается экс-нападающий сборной России, забивший в ворота Бельгии на ЧМ-2002 в возрасте 18 лет и 231 дня.
Алайбегович выступает за «Зальцбург». В сезоне-2025/26 он провел 44 матча, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.