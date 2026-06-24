Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.60
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Марокко
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Чехия
:
Мексика
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.90
П2
1.96
Футбол. ЧМ-2026
04:00
ЮАР
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.10
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Катар
1
П1
X
П2

Дуглас Сантос в стартовом составе Бразилии на игру с Шотландией, Неймар остался в запасе

25 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами сборная Шотландии сыграет против национальной команды Бразилии в матче 3-го тура группового этапа группы C ЧМ-2026.

Источник: Sport24

Начало встречи запланировано на 1:00 по московскому времени.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Гэннон-Доук, Шенкленд.

Запасные: Келли, Гордон, Хики, Хэнли, Тирни, Флетчер, Дайкс, Адамс, Кристи, Стюарт, Суттар, Хайам, Хирст, Ралстон, Кертис.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэл Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Райан, Пакета, Винисиус, Кунья.

Запасные: Вевертон, Эдерсон, Алекс Сандро, Бремер, Ибаньес, Эдерсон Лоуренсо, Лео Перейра, Фабиньо, Данило Сантос, Неймар, Эндрик, Луис Энрике, Мартинелли, Игор Тьяго.

Футбол. ЧМ-2026
25.06
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.60
П2
1.33