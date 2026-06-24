Дуглас Сантос в стартовом составе Бразилии на игру с Шотландией, Неймар остался в запасе

Начало встречи запланировано на 1:00 по московскому времени.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Гэннон-Доук, Шенкленд.
Запасные: Келли, Гордон, Хики, Хэнли, Тирни, Флетчер, Дайкс, Адамс, Кристи, Стюарт, Суттар, Хайам, Хирст, Ралстон, Кертис.
Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэл Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Райан, Пакета, Винисиус, Кунья.
Запасные: Вевертон, Эдерсон, Алекс Сандро, Бремер, Ибаньес, Эдерсон Лоуренсо, Лео Перейра, Фабиньо, Данило Сантос, Неймар, Эндрик, Луис Энрике, Мартинелли, Игор Тьяго.