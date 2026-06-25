Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Кюрасао
0
:
Кот-д`Ивуар
1
Все коэффициенты
П1
45.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Эквадор
1
:
Германия
1
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.90
П2
1.82
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Япония
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.45
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Тунис
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
29.00
X
11.00
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Турция
:
США
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.30
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Парагвай
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.30
П2
4.80

Нойер обошел Марадону по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

Вратарь сборной Германии провел 22-й матч на чемпионатах мира и вышел на чистое шестое место по этому показателю.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер обошел чемпиона мира — 1986, бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону по количеству проведенных матчей на мировых первенствах.

Нойер вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа против команды Эквадора, которая стала для него 22-й на чемпионатах мира. Он вышел на чистое шестое место по этому показателю в истории турнира. Его опережают только аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итаяльнец Паоло Мальдини (23).

Нойеру 40 лет. Вратарь с 2011 года выступает за мюнхенскую «Баварию». Вместе с командой он 13 раз стал чемпионом Германии, 7 раз — победителем суперкубка страны, 6 раз — обладателем Кубка Германии, 2 раза — триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Эквадор
1
:
Германия
1
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.90
П2
1.82
Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше