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Хет-трик Дембеле помог Франции с первого места выйти в плей-офф ЧМ-2026

Матч группы I закончился со счетом 4:1. Норвегия и Франция досрочно вышли в плей-офф.

Источник: Getty Images

Сборная Франции обыграла команду Норвегии со счетом 4:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

В составе Франции хет-трик оформил Усман Дембеле (7‑й, 20‑й и 32‑й минуты), еще гол забил Дезире Дуэ (90+4). У Норвегии отличился Тело Осгор (21).

Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота Чехословакии к 24‑й минуте.

Хет-трик Дембеле стал третьим на турнире. Ранее аргентинец Лионель Месси забил три мяча сборной Алжира (3:0), а канадец Джонатан Дэвид — три гола катарцам (6:0).

Эта встреча между Францией и Норвегией стала первой в истории их противостояний на чемпионатах мира. Обе команды вышли в плей-офф досрочно, одержав по две победы в двух турах.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа I, 26.06.2026, 22:00
Сенегал
5
Ирак
0

Окончательное положение команд в группе I определилось по итогам этой встречи и параллельного матча между Сенегалом и Ираком, который закончился со счетом 5:0 в пользу сенегальцев.

Франция расположилась на первом месте группы I с девятью очками. Норвегия осталась на втором место (шесть). На третьем месте — Сенегал (три очка), на четвертом — Ирак (ноль очков).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустил матч третьего тура группового этапа из-за смерти матери.

После второго матча нападающий норвежцев Эрлинг Холанд заявил, что для него результат игры против Франции не имеет большого значения, так как Норвегия уже прошла в следующий раунд. Также он заявил, что Франция скорее всего, станет победителями турнира.

Соперник сборной Франции по 1/16 финала определится позже. Норвежцы сыграют с командой Кот-д’Ивуара в первом раунде плей-офф. Встреча состоится 30 июня в Арлингтоне (штат Техас, США).

Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала — 4—7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Норвегия
0:0
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
26.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
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