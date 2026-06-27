Хет-трик Дембеле помог Франции с первого места выйти в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Норвегии со счетом 4:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
В составе Франции хет-трик оформил Усман Дембеле (7‑й, 20‑й и 32‑й минуты), еще гол забил Дезире Дуэ (90+4). У Норвегии отличился Тело Осгор (21).
Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота Чехословакии к 24‑й минуте.
Хет-трик Дембеле стал третьим на турнире. Ранее аргентинец Лионель Месси забил три мяча сборной Алжира (3:0), а канадец Джонатан Дэвид — три гола катарцам (6:0).
Эта встреча между Францией и Норвегией стала первой в истории их противостояний на чемпионатах мира. Обе команды вышли в плей-офф досрочно, одержав по две победы в двух турах.
Окончательное положение команд в группе I определилось по итогам этой встречи и параллельного матча между Сенегалом и Ираком, который закончился со счетом 5:0 в пользу сенегальцев.
Франция расположилась на первом месте группы I с девятью очками. Норвегия осталась на втором место (шесть). На третьем месте — Сенегал (три очка), на четвертом — Ирак (ноль очков).
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустил матч третьего тура группового этапа из-за смерти матери.
После второго матча нападающий норвежцев Эрлинг Холанд заявил, что для него результат игры против Франции не имеет большого значения, так как Норвегия уже прошла в следующий раунд. Также он заявил, что Франция скорее всего, станет победителями турнира.
Соперник сборной Франции по 1/16 финала определится позже. Норвежцы сыграют с командой Кот-д’Ивуара в первом раунде плей-офф. Встреча состоится 30 июня в Арлингтоне (штат Техас, США).
Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала —
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
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